27-річна Міс Бразилія раптово померла від елементарної операції

Глейсі Коррея померла після видалення мигдалин / instagram.com/gleycycorreia

27-річна Міс Бразилія 2018 Глейсі Коррея померла після перенесеної нею операції з видалення мигдалин. Стандартне хірургічне втручання призвело до практично тримісячної коми з подальшою зупинкою серця. Про це повідомляє видання Daily Mail.

4 квітня модель і майстер перманентного макіяжу попрямувала в приватну клініку для видалення мигдалин. Хірургічне втручання пройшло успішно, проте, через п'ять днів, у Корреї відкрилася сильна кровотеча. Потім стався серцевий напад.

Глейсі екстрено госпіталізували, в лікарні вона впала в кому. 20 червня через нестачу кисню стався крововилив у мозок, який зупинив серце молодої жінки.

Близькі до моделі люди звинувачують хірургів, які проводили операцію з видалення мигдалин, у смертельній для Глейсі лікарській помилці. Справу передано до поліції для розгляду.

Міс Бразилія 2018 була дуже працьовитою і побожною дівчиною. Близький до її сім'ї священик склав для Корреї епітафію: "Бог вибрав цей день, щоб забрати нашу принцесу. Ми знаємо, що її буде дуже не вистачати, але тепер вона буде осяювати небо своєю посмішкою".

читайте такожТарас Тополя розповів про смерть товариша

Раніше стало відомо про смерть популярного на початку двохтисячних російського співака - 45-річного "шоколадного зайця" П'єра Нарциса.

Також нещодавно на 86-му році життя помер легендарний актор і суперзірка радянського кіно родом з Литви Регімантас Адомайтіс.

Інші новини: