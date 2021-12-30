19-річний Роман Сасанчин став батьком - перше фото з пологового будинку

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/sasanchyn_official

19-річний співак, переможець шоу Голос країни та Голос.Діти Роман Сасанчин сьогодні вперше став батьком.

Про це він розповів підписникам в Instagram.

Співак виклав зворушливе фото з новонародженим малятком на руках.

Перший знімок з дочкою Сасанчин підписав: "Я щасливий ❤️ дякую Богу за це".

Відомо, що новоспечені батьки планували партнерські пологи. У пологовий будинок Роман Сасанчин з дружиною Іванною приїхали ще вчора, в пологовому залі, згідно сторіс співака, вони опинилися сьогодні о 6-7 ранку.

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Роман Сасанчин з новонародженою дочкою / instagram.com/sasanchyn_official

Як себе зараз почуває молода мама, і як проходили партнерські пологи поки невідомо.

У соціальних мережах співака вітають з появою на світ принцеси, і бажають їй та її батькам здоров'я і щастя.

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