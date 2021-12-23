Принц Гаррі і Меган Маркл показали шестимісячну дочку - перше фото Лілібет потрапило в Мережу

Вийшов новий сімейний портрет принца Гаррі і Меган Маркл / gettyimages.com

4 червня 2021 року в США з'явилася на світ Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор - друга дитина принца Гаррі і Меган Маркл.

Вінценосні батьки всіляко приховували зовнішність дочки, і лише через пів року дозволили зробити сімейний портрет, на якому можна розглянути личко маленької Лілі як слід.

На фото позує вся сім'я Сассекських/Маунтбеттен-Віндзорів - принц Гаррі, Меган Маркл, їх старший син Арчі (2 роки) і молодша дочка Лілібет (6 місяців). Щасливі батьки широко посміхаються, тримаючи на руках своїх малюків.

Зворушлива фотогорафія родини Сассекських була зроблена британським фотографом з польського дворянського роду Алексі Любимирським. Він знімав для модних журналів на кшталт Harper’s Bazaar, Vogue і GQ, а також відомий портретами таких знаменитостей як Демі Мур, Бейонсі, Щарліз Терон, Гвінет Пелтроу, Наталі Портман та ін.

Любомирського можна вважати також сімейним фотографом принца Гаррі і Меган Маркл. Саме він знімав офіційні портрети пари на заручинах і в день весілля.

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У підписі до фото Алексі Любомирський підкреслив, що знімати Сассекських для нього - велика честь: "Одна з найбільших радощів, яку я отримую від фотографії - це коли я можу сфотографувати "любов" в тій чи іншій формі. Заслужити довіру своїх об'єктів, дозволити їм розкритися, задокументувати їх зв'язок і втілити його в зображення - це один з найбільших дарів, які може мати фотограф".

Принц Гаррі, Меган Маркл, їх старший син Арчі і молодша дочка Лілібет / instagram.com/alexilubomirski

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Раніше Меган Маркл потрапила в незручну ситуацію - в мережі вважають, що вона бреше про свій реальний вік.

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