Зірка українського стендапу народила первістка - подробиці

Алла Волкова показала перше фото з немовлям.

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Алла Волкова народила - подробиці про дитину / колаж: Главред, фото: t.me/srachvhati2

Коротко:

Алла Волкова вперше народила

На пологах був присутній батько дитини

Відома українська стендап-комік Алла Волкова в жовтні 2024 року повідомила, що чекає на дитину. Вагітність під час свого гумористичного виступу вона назвала жартома "найбільшою помилкою, яку могла зробити реалізована популярна медійна стендап-комікеса в Україні".

Проте Волкова була рада своєму становищу, і охоче ділилася з фанатами подробицями. Звичайно ж, у гумористичній формі. А сьогодні Алла оголосила, що вперше стала матір'ю.

відео дня

У своєму Telegram-каналі вона опублікувала перше фото з донькою. Дівчинку вона назвала "жартівницею", оскільки та з'явилася на світ 1 квітня - у День гумору. Ім'я немовляти стендап-комік поки розкривати не стала.

Алла Волкова народила - подробиці про дитину / t.me/srachvhati2

Зате розповіла, що з нею на пологах був присутній її партнер і батько малятка - також комік Богдан Боярин. "Втомився. Дякую цьому чоловікові, який боїться навіть виду крові, що був зі мною, допомагав, тримав за руку і казав: "[Вдар - неценз.] мене, якщо треба", - написала Алла Волкова й опублікувала відео з Боярином, який заснув у її палаті.

Богдан Боярин - партнер і батько дитини Алли Волкової / t.me/srachvhati2

Богдан Боярин - партнер і батько дитини Алли Волкової / t.me/srachvhati2

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Що таке стендап? Стендап-комедія або стендап (англ. stand-up comedy) - комедійний жанр, у якому комік виступає перед живою аудиторією, зазвичай розмовляючи безпосередньо з глядачами. Часто для стендапа організовуються спеціальні комедійні клуби (англ. comedy club). Матеріал стендап-коміків, як правило, складається з історій і жартів. Деякі коміки використовують імпровізацію, музичні інструменти (музична комедія), черевомовлення, фокуси та інше, повідомляє Вікіпедія.

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