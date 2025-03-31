Повернулася після важкої хвороби: Ірина Білик звернулася до шанувальників

Стисло:
- Майже два тижні тому Ірина Білик захворіла на запалення легенів
- Через це співачка скасувала концерти
- Після лікування вона вийшла на зв'язок із фанатами
На початку квітня українська співачка Ірина Білик відзначить ювілей, на честь якого вона запланувала подарунок шанувальникам - тур Україною. На жаль, частину концертів артистці довелося скасувати в екстреному порядку у зв'язку з хворобою.
Білик навіть загриміла в лікарню, проте вже сьогодні вона вийшла на зв'язок із шанувальниками. У своєму блозі в Instagram Ірина опублікувала відео із залу Палацу "Україна", і звернулася до шанувальників.
Вона запевнила фанатів, що почувається досить добре, щоб ювілейні концерти відбулися. "Я дякую всім, хто переживав за моє здоров'я, та хочу запевнити: голос - є, настрій - якнайкращий. І будемо співати ваші улюблені пісні! Я вже чудово себе почуваю і готова розділити своє свято разом з вами! Чекаю та люблю!" - каже Ірина Білик.
Нагадаємо, 20 березня Ірина Білик повідомила, що "спіймала" вірус, на тлі якого у неї розвинулося запалення легенів. Артистка з важким діагнозом потрапила до лікарні, де, втім, не припиняла підготовку до ювілейних концертів. "Ірочка готується, тільки про концерти й говорить. Всіх чекає, тому свято відбудеться неодмінно!" - розповіла минулого тижня подруга Ірини, яка відвідувала зірку в лікарні.
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Хто така Ірина Білик?
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.
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