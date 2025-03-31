Повернулася після важкої хвороби: Ірина Білик звернулася до шанувальників

Білик зізналася, як почувається зараз, та коли буде готова вийти на сцену.

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Ірина Білик новини - співачка розповіла про здоров'я після запалення легенів / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Майже два тижні тому Ірина Білик захворіла на запалення легенів

Через це співачка скасувала концерти

Після лікування вона вийшла на зв'язок із фанатами

На початку квітня українська співачка Ірина Білик відзначить ювілей, на честь якого вона запланувала подарунок шанувальникам - тур Україною. На жаль, частину концертів артистці довелося скасувати в екстреному порядку у зв'язку з хворобою.

Білик навіть загриміла в лікарню, проте вже сьогодні вона вийшла на зв'язок із шанувальниками. У своєму блозі в Instagram Ірина опублікувала відео із залу Палацу "Україна", і звернулася до шанувальників.

відео дня

Вона запевнила фанатів, що почувається досить добре, щоб ювілейні концерти відбулися. "Я дякую всім, хто переживав за моє здоров'я, та хочу запевнити: голос - є, настрій - якнайкращий. І будемо співати ваші улюблені пісні! Я вже чудово себе почуваю і готова розділити своє свято разом з вами! Чекаю та люблю!" - каже Ірина Білик.

Ірина Білик новини - співачка розповіла про здоров'я після запалення легенів / instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, 20 березня Ірина Білик повідомила, що "спіймала" вірус, на тлі якого у неї розвинулося запалення легенів. Артистка з важким діагнозом потрапила до лікарні, де, втім, не припиняла підготовку до ювілейних концертів. "Ірочка готується, тільки про концерти й говорить. Всіх чекає, тому свято відбудеться неодмінно!" - розповіла минулого тижня подруга Ірини, яка відвідувала зірку в лікарні.

Ірину Білик підкосив вірус / instagram.com/bilyk_iryna

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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