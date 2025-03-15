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Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

Олена Кюпелі
15 березня 2025, 22:24
112
Марина Боржемська показала, як проводить вечір із дітьми.
Марина Боржемська показала, як проводить вихідний
Марина Боржемська показала, як проводить вихідний / Колаж Главред, фото Instagram/Marina.uzelkova

Коротко:

  • Який вигляд має син Боржемської
  • Як вона проводить час із дітьми

Українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська, яка у 2021 році розлучилася з боксером В'ячеславом Узєлковим, похвалилася своїми вже дорослими дітьми.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала високого і стильного сина Роберта. Хлопець уже насправді вищий за свою маму і має просто чудовий вигляд.

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Марина опублікувала стильний ліфтолук зі своїм сином. Насправді, при першому погляді навіть складно уявити, що це мама і син.

Марина Боржемська із сином
Марина Боржемська з сином / Фото Instagram/uzelkova.marina

"Які у вас плани на вихідні", - запитує знаменитість.

До речі, не відстає від брата і молодша донька Боржемської - Олівія.

Марина Боржемська має вигляд кінодіви
Марина Боржемська виглядає як кінодіва / Фото Instagram/marina.uzelkova

Сама ведуча буквально розцвіла за останні кілька років і можна подумати, що вона зійшла з обкладинки глянцевого журналу.

Марина Боржемська має вигляд кінодіви
Марина Боржемська виглядає як кінодіва / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемська має вигляд кінодіви
Марина Боржемська виглядає як кінодіва / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемська має вигляд кінодіви
Марина Боржемська виглядає як кінодіва / Фото Instagram/marina.uzelkova
Марина Боржемська має вигляд кінодіви
Марина Боржемська виглядає як кінодіва / Фото Instagram/marina.uzelkova

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Як раніше писав Главред, Марина Боржемська влаштувала сесію запитань-відповідей своїми підписниками щодо здоров'я. Боржемська відповіла на запитання підписниці про те, чому з'являється зайва вага взимку і що з цим робити. Зокрема, за словами Боржемської, набір ваги взимку - явище досить поширене.

Раніше також Марина Боржемська попросила своїх підписників поділитися ідеями, де шукати кохання, і своїми розповідями про незвичайні знайомства.

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Хто така Марина Боржемська?

Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

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