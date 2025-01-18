"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

У Сассекських є контракт на чотири книги з Penguin Random House

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Принц Гаррі та Меган Маркл проживають нелегкі часи / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Що запропонували Меган Маркл

Що робитиме пара

Люди, які працюють на герцогиню Сассекську, поговорили з неназваним видавництвом, щоб "оцінити інтерес" до ідеї книги "Життя після розлучення".

Про це сенсаційне викриття виданню Vanity Fair розповіла людина, знайома із ситуацією, пише Page Six.

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Джерела розповіли, що рукопис мав стосуватися не розлучення з колишнім чоловіком Меган, продюсером Тревором Енгельсоном, а розставання з принцом Гаррі, якщо таке станеться, і висвітлювати події після розриву стосунків.

Друзі Меган спростували ці твердження.

Повідомляється, що інсайдер також зазначив, що зустріч з приводу книги не означала, що Сассекські насправді прямували до Сплітсвілла, але була покликана з'ясувати, чи буде видавець "теоретично зацікавлений", якщо розлучення коли-небудь відбудеться.

Згідно з Vanity Fair, видавець так і не зробив пропозиції, і рукопис не було випущено, оскільки не було розлучення, про яке можна було б писати.

Раніше повідомлялося, що у Сассекських є контракт на чотири книги з Penguin Random House. Маркл, зі свого боку, на сьогоднішній день випустила тільки дитячу книгу.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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