StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

Олена Кюпелі
23 листопада 2024, 16:47
196
Ходять чутки, що в королівській родині все не дуже-то й гладко.
Реклама
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл дедалі частіше з'являються окремо/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Принц Гаррі не запросив Меган на різдво
  • Кажуть, що йому комфортніше без неї

Принц Гаррі вирішив бути один під час святкування Різдва.

За даними RadarOnline.com, благодійна організація 40-річного чоловіка Scotty's Little Soldiers розіслала електронного листа, в якому повідомлялося про святковий захід.

відео дня

Тим часом, Меган Маркл взагалі не була включена в нього.

У листі йшлося: "Принц Гаррі хотів би зв'язатися телефоном із якомога більшою кількістю наших членів, щоб побажати вам усім веселого Різдва. Він розуміє, що святковий сезон може бути важким для вас, і хоче, щоб ви знали, що він думає про вас".

У листі також ішлося про те, що п'ятеро людей отримають можливість поговорити з Гаррі безпосередньо, і що він відповість на кілька запитань, які, звісно ж, буде перевірено.

Запрошення закінчувалося словами: "Це ваш шанс пізнати герцога ближче і дізнатися, що таке Різдво для принца!"

Реклама

Scotty's Little Soldiers - благодійна організація, яка працює з дітьми військовослужбовців, які втратили близьких. Незважаючи на добру справу, дружина Гаррі, як очікується, не буде присутньою.

Це відбувається на тлі того, що Гаррі продовжує подорожувати один. Крім того, ходять чутки про те, що пара рухається до можливого розриву.

Нещодавно герцог Сассекський здивував шанувальників незапланованою появою на телебаченні в Канаді, відвідавши спортивний захід Grey Cup. Однак Маркл знову не було поруч.

Королівський біограф Г'юго Вікерс, 72 роки, поділився, що, на його думку, Гаррі почувається комфортніше, коли його дружини немає поруч.

Реклама

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

Вас також може зацікавити:

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама
Ми використовуемо cookies
Прийняти
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Перевірити погоду
Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.
Головна
Telegram
мова
Важливе