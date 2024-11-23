Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл дедалі частіше з'являються окремо/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Принц Гаррі не запросив Меган на різдво

Кажуть, що йому комфортніше без неї

Принц Гаррі вирішив бути один під час святкування Різдва.

За даними RadarOnline.com, благодійна організація 40-річного чоловіка Scotty's Little Soldiers розіслала електронного листа, в якому повідомлялося про святковий захід.

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Тим часом, Меган Маркл взагалі не була включена в нього.

У листі йшлося: "Принц Гаррі хотів би зв'язатися телефоном із якомога більшою кількістю наших членів, щоб побажати вам усім веселого Різдва. Він розуміє, що святковий сезон може бути важким для вас, і хоче, щоб ви знали, що він думає про вас".

У листі також ішлося про те, що п'ятеро людей отримають можливість поговорити з Гаррі безпосередньо, і що він відповість на кілька запитань, які, звісно ж, буде перевірено.

Запрошення закінчувалося словами: "Це ваш шанс пізнати герцога ближче і дізнатися, що таке Різдво для принца!"

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Scotty's Little Soldiers - благодійна організація, яка працює з дітьми військовослужбовців, які втратили близьких. Незважаючи на добру справу, дружина Гаррі, як очікується, не буде присутньою.

Це відбувається на тлі того, що Гаррі продовжує подорожувати один. Крім того, ходять чутки про те, що пара рухається до можливого розриву.

Нещодавно герцог Сассекський здивував шанувальників незапланованою появою на телебаченні в Канаді, відвідавши спортивний захід Grey Cup. Однак Маркл знову не було поруч.

Королівський біограф Г'юго Вікерс, 72 роки, поділився, що, на його думку, Гаррі почувається комфортніше, коли його дружини немає поруч.

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Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

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