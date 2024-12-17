Меган Маркл і принц Гаррі показали нові фото своїх дітей

Гаррі та Меган були дуже потайливі щодо своїх дітей, і їхні обличчя приховані на новій фотографії.

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принц Гаррі та Меган Маркл показали дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Гаррі показав дітей

Який вони мають вигляд

Принц Гаррі та Меган Маркл поділилися рідкісним знімком своїх дітей принца Арчі та принцеси Лілібет на своїй різдвяній листівці 2024 року.

Як пише британський таблоїд Mirror, принц Гаррі та Меган Маркл дали шанувальникам рідкісну можливість подивитися на своїх двох дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет.

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На чарівному знімку на різдвяній листівці Сассекських 2024 року можна побачити, як двоє малюків біжать до своїх батьків, які позують, готові обійняти їх. Гаррі і Меган були дуже потайливі щодо своїх дітей, і їхні обличчя приховані на новій фотографії.

Можна побачити, як Лілібет біжить до герцога Сассекського спиною до камери, тоді як Арчі кинувся до своєї мами. Цей обережний підхід до приватного життя своїх дітей, схоже, виникає з побоювань Гаррі за їхню безпеку.

Минуло кілька років відтоді, як останні публічні фотографії Арчі і Лілібет опублікували під час документального серіалу Гаррі і Меган на Netflix. Ба більше, на останніх двох святкових листівках діти не були зображені.

Джерело повідомило журналу People: "Гаррі не хотів показувати своїх дітей публічно, не з бажання сховати їх, а щоб захистити їхнє приватне життя і безпеку від потенційних загроз. Він хоче, щоб вони вели максимально звичайне життя, не боячись викрадення або заподіяння шкоди".

Відповідно до цього, схоже, що Гаррі і Меган також підготували окрему, більш особисту різдвяну листівку для свого найближчого оточення, можливо, з іншою сімейною фотографією, яку вони мають намір тримати в таємниці.

Гаррі та Меган показали рідкісне фото дітей / Фото Instagram/princeharryofengland

Арчі та Лілібет - не єдині зірки на сімейній різдвяній світлині Гаррі та Меган, оскільки на чарівному знімку також присутні їхні три собаки: Гай, Пула та Мама Міа. Гаррі і Меган поділилися загалом шістьма фотографіями на своїй цифровій різдвяній листівці, відкривши погляд на їхній рік.

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Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

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