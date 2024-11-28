Після зникнення і чорного фото: дружина Віктора Павліка з'явилася в сторіз

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Репяхова, яка буквально днями повідомила передплатникам, що припиняє публікувати Stories на своїй сторінці в Instagram, протрималася не довго.
Уже після чорного інтригуючого фото від 23 листопада, від Репяхової "посипалися" повідомлення про нові сторіз.
Блогерка поділилася фото зі свіжої новорічної фотосесії і навіть заспівала з народним артистом. Молода дружина також зізналася, що це її улюблена пісня з чоловічого репертуару: "Я без тебя бессилен, Господь".
У коментарях до нової фотосесії пари - просто буйство компліментів від фанатів і шанувальників подружжя.
"Нарешті ми заспівали мою улюблену пісню", - радіє Катя.
У сторіз блогерка також поскаржилася на те, що захворів їхній з Віктором Павліком спільний син. У нього піднялася температура, тому плани пари довелося скасувати.
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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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