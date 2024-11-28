Після зникнення і чорного фото: дружина Віктора Павліка з'явилася в сторіз

Дружина Віктора Павліка похвалилася новими фото з фотосесії.

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Катерина Репяхова інтригує своїми сторіз / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Репяхова, яка буквально днями повідомила передплатникам, що припиняє публікувати Stories на своїй сторінці в Instagram, протрималася не довго.

Уже після чорного інтригуючого фото від 23 листопада, від Репяхової "посипалися" повідомлення про нові сторіз.

Блогерка поділилася фото зі свіжої новорічної фотосесії і навіть заспівала з народним артистом. Молода дружина також зізналася, що це її улюблена пісня з чоловічого репертуару: "Я без тебя бессилен, Господь".

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Катерина Репяхова показала, що в їхній родині з Віктором Павліком усе добре / Фото Instagram/ repyahovakate

Катерина Репяхова показала, що в їхній родині з Віктором Павліком усе добре / Фото Instagram/ repyahovakate

У коментарях до нової фотосесії пари - просто буйство компліментів від фанатів і шанувальників подружжя.

Катерина Реп'яхова показала, що в їхній родині з Віктором Павліком все добре / Фото Instagram/ repyahovakate

"Нарешті ми заспівали мою улюблену пісню", - радіє Катя.

У сторіз блогерка також поскаржилася на те, що захворів їхній з Віктором Павліком спільний син. У нього піднялася температура, тому плани пари довелося скасувати.

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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