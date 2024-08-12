Катя Репяхова розкрила справжню причину затримки мовлення у сина від Павліка

Дружина Віктора Павліка поділилася прогнозом невролога щодо трирічного Михася.

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Катерина Репяхова розкрила нові подробиці про порушення сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Синові Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже 3 роки, але Михась поки що не розмовляє і має труднощі з тим, з чим зазвичай справляється більшість його однолітків. Батьки ретельно стежать за здоров'ям і розвитком хлопчика - він ходить на нейрокорекцію, іпотерапію, плавання, масажі, і вже робить перші успіхи.

Утім, про причини проблем у малюка Павлік і Репяхова не знали донедавна. Сьогодні Катерина повідомила, що пошук зрушив із мертвої точки.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що їм знадобилися консультації у 15 різних лікарів (включно з фахівцем в Ізраїлі, який за 400 доларів прописав Михайлику ліки, що дають дітям від 13 років при шизофренії та важких розладах аутистичного спектра) та 6 різних розшифровок МРТ, щоб з'ясувати в одного невролога в Ченівцях, що причиною затримки у малюка могла стати інфекція, яку Катя перенесла під час вагітності.

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Це дало новому лікарю можливість робити вельми оптимістичні прогнози. "Вона сказала, що у Михасика затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. У нього є сенсорне порушення, він у нас не катається ні на велосипеді, ні на самокаті, в нього синдром незграбної дитини. І Михасик - перспективна дитина. Михасик буде розмовляти. На 100 відсотків", - поділилася Репяхова.

Утім, на цьому обстеження не закінчуються. Дружина Віктора Павліка повідомила, що попереду на них чекає консультація у нутриціолога-метаболіста. А також м'яка сепарація, адже невролог порадила батькам опікуватися Михасем трішки менше.

Катерина Репяхова розкрила нові подробиці про порушення сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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