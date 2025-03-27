Дружина Ігоря Ніколаєва виставила напоказ "втомлене" декольте

Дружина Ігоря Ніколаєва знову потрапила в плітки російських пропагандистських ЗМІ.

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Юлія Проскурякова змінила стиліста / колаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Коротко:

Яку сукню одягла Проскурякова

Що з нею було не так

Російська співачка Юлія Проскурякова, яка перебуває у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим, знову одягла сукню, яка невдало підкреслила її неідеальні форми.

Як пишуть самі російські пропагандисти, дружина Ніколаєва одягла сукню, яка закрила її живіт, що випирав, але забула заховати трохи "втомлене" декольте.

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Проскурякова обирає корсетні сукні / Фото Instagram/uliaveronika

На фото - співачка йде в чорній вечірній сукні з високим розрізом. На животі в неї зроблене драпірування з такої ж тканини та відкрите декольте.

РосЗМІ також додають, що намагаючись корсетом утягнути свій живіт і талію, Проскурякова не врахувала те, який вигляд матиме її бюст.

Дружина Ігоря Ніколаєва забула про декольте / скріншот

До слова, у РФ зазначають, що дружина Ніколаєва змінила свого стиліста і залишила всі спроби схуднути.

Зазначимо, Юлія та Ігор мовчать про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну.

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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.

Раніше також Проскурякова втекла з Росії в Дубай, де на пляжі все намагалася прикрити свій живіт, що стирчить.

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