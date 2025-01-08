Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Коротко:
- Куди поїхала дружина Ніколаєва
- Що вона приховує
Російська співачка Юлія Проскурякова, яка перебуває у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим, і нещодавно залишила країну-терориста РФ, показалася на пляжі в Дубаї, намагаючись відчайдушно приховати свій живіт.
Відповідним фото вона поділила на своїй сторінці в Instagram. Багато РосЗМІ пишуть про те, що Проскурякова комплексує через свою зайву вагу. Саме тому вона не наважується надягати купальники і демонструвати свою фігуру в мережі.
А на останніх фото вона йде пляжем у довгій сукні і намагається руками закрити живіт, що випирає.
Зазначимо, Юлія та Ігор мовчать про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну.
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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.
А також дружина Ігоря Ніколаєва розповіла, що їхній улюблений собака помер від онкозахворювання. Також артистка пояснила, що собаці було вже 14 років і вона просто не змогла впоратися з недугою.
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Хто такий Ігор Ніколаєв?
Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.
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