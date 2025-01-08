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Дружина-втікачка Ігоря Ніколаєва спробувала сховати свій живіт на пляжі в Дубаї

Олена Кюпелі
8 січня 2025, 23:16
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Юлія Проскурякова вигуляла своє тіло на пляжі в Дубаї.
Ігор Ніколаєв, Юлія Проскурякова
Ігор Ніколаєв не був поруч із Юлією Проскуряковою / колаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Коротко:

  • Куди поїхала дружина Ніколаєва
  • Що вона приховує

Російська співачка Юлія Проскурякова, яка перебуває у шлюбі з Ігорем Ніколаєвим, і нещодавно залишила країну-терориста РФ, показалася на пляжі в Дубаї, намагаючись відчайдушно приховати свій живіт.

Відповідним фото вона поділила на своїй сторінці в Instagram. Багато РосЗМІ пишуть про те, що Проскурякова комплексує через свою зайву вагу. Саме тому вона не наважується надягати купальники і демонструвати свою фігуру в мережі.

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А на останніх фото вона йде пляжем у довгій сукні і намагається руками закрити живіт, що випирає.

Зазначимо, Юлія та Ігор мовчать про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну.

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Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, син зрадниці Наташі Корольової став дуже схожим на її колишнього чоловіка - Ігоря Ніколаєва, шанувальники навіть назвали його копією композитора. А одна фанатка написала, що потрібно зробити тест ДНК.

А також дружина Ігоря Ніколаєва розповіла, що їхній улюблений собака помер від онкозахворювання. Також артистка пояснила, що собаці було вже 14 років і вона просто не змогла впоратися з недугою.

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Хто такий Ігор Ніколаєв?

Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

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