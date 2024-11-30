За тиждень до весілля: у родині путініста Охлобистіна сталася втрата

Сам одержимий актор відповідає на запитання розпливчасто.

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Іван Охлобистін поскаржився на втрату/ колаж: Главред, фото: t.me/Ohlobistin

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Що трапилося в родині путініста

Як він це пояснив

Російський актор і рупор кремлівської пропаганди Іван Охлобистін, який у дикому захваті від страшного кривавого терористичного вторгнення РФ в Україну, позбувся зятя.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, у дочки Охлобистіна Варвари мало відбутися весілля. Однак майбутній член сім'ї не витримав божевільного тестя і втік буквально за тиждень до весілля.

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Що стало причиною такого рішення - не відомо. Сам одержимий актор відповідає на запитання розпливчасто.

"Я себе згадую, чесно кажучи, перше кохання нещасне, все інше. Краще б мені тоді ніхто й не допомагав. І в цьому допомогти не можна, тільки можна підтримати якось", - міркує він.

Відомо, що обранцем доньки путініста став 31-річний перукар Максим. Тоді Охлобистіна збентежило, що, роблячи пропозицію руки й серця, наречений з'явився без обручки, на коліно перед нареченою не став, натомість одразу поліз обійматися до актора. Не отримавши взаємності, потенційних наречений - втік.

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Нагадаємо, Главред раніше повідомляв про те, що відомий своїми шовіністично-великоімперськими поглядами актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін засудив скандального співака-путініста Філіпа Кіркорова за його "покаянну" поїздку на Донбас.

Також скандальний актор-путиніст Іван Охлобистін, який нещодавно "спіймав кулю" на Донбасі, розповів, що його старший син Василь пішов воювати.

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Хто такий Іван Охлобистін? Іван Охлобистін - скандально відомий актор кіно і телебачення. Крім того, він також священнослужитель РПЦ (з 2010 відсторонений від служби", повідомляє "Вікіпедія".

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