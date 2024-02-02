Єфремов відсидить половину терміну за летальну ДТП: "клоун" Охлобистін забився в радості

Як каже друг Єфремова, скандальний путініст Іван Охлобистін каже, що йдеться про звільнення артиста з в'язниці вже в найближчі 1,5-2 місяці.

https://glavred.net/stars/efremov-otsidit-polovinu-sroka-za-letalnoe-dtp-kloun-ohlobystin-zabilsya-v-radosti-10538336.html Посилання скопійоване

За словами Охлобистіна, Єфремов може зовсім скоро вийти на свободу / колаж Главред, фото УНІАН

60-річний відомий радянський і російський актор-путініст Михайло Єфремов, який уже три роки відбуває покарання за влаштовану ним у Москві смертельну ДТП, має змогу вже найближчим часом вийти на свободу у форматі умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив скандально відомий своїм великоросійським шовіністом актор і сценарист Іван Охлобистін, який багато років товаришує з Єфремовим, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, Охлобистін каже, що йдеться про звільнення Єфремова вже в найближчі півтора-два місяці. Виявляється, артист уже відбув половину обраного судом терміну - при цьому він увесь час гарно себе поводив і не мав жодних нарікань з боку тюремного начальства.

Тому вже найближчим часом адвокати актора планують подати клопотання про дострокове звільнення актора. Якщо суд схвалить клопотання, то Єфремова звільнять від відбування покарання вже в березні 2024 року.

відео дня

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.