Єфремов відсидить половину терміну за летальну ДТП: "клоун" Охлобистін забився в радості

60-річний відомий радянський і російський актор-путініст Михайло Єфремов, який уже три роки відбуває покарання за влаштовану ним у Москві смертельну ДТП, має змогу вже найближчим часом вийти на свободу у форматі умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив скандально відомий своїм великоросійським шовіністом актор і сценарист Іван Охлобистін, який багато років товаришує з Єфремовим, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зокрема, Охлобистін каже, що йдеться про звільнення Єфремова вже в найближчі півтора-два місяці. Виявляється, артист уже відбув половину обраного судом терміну - при цьому він увесь час гарно себе поводив і не мав жодних нарікань з боку тюремного начальства.
Тому вже найближчим часом адвокати актора планують подати клопотання про дострокове звільнення актора. Якщо суд схвалить клопотання, то Єфремова звільнять від відбування покарання вже в березні 2024 року.
Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.
21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.
Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.
Актора відправили проходити покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області.
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