"Що він узагалі розуміє": Охлобистін розсварив Кіркорова за поїздку на Донбас

Скандальний Іван Охлобистін каже - нібито самих жителів Донбасу "коробить" від приїздів до них скандальних російських зірок.

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Охлобистін посварив Кіркорова за поїздку на Донбас / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий своїми шовіністично-великоімперськими поглядами актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін засудив скандального співака-путініста Філіпа Кіркорова за його нещодавню "покаянну" поїздку на Донбас. Про це Охлобистін сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Емпатія Манучі".

"Я не впевнений, що він взагалі розуміє, про що йдеться. Він розуміє тільки, що скасувалися концерти", - сказав Охлобистін.

Той вважає, що нібито самих жителів Донбасу "коробить" від приїздів до них скандальних російських зірок. І стверджує, що подібні вчинки покликані лише відбилити репутацію знаменитостей.

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Нагадаємо, коли Філіпу Кіркорову через участь у скандальній голій вечірці блогерки Анастасії Івлєєвої стали перекривати кисень, то співак помчав "замолювати гріх" на тимчасово окуповані РФ українські території.

Зокрема, він прикотив до окупованої Горлівки, де виступав у лікарні перед пораненими солдатами країни-агресора. Але заспівав їм чомусь не "Я буду твоїм дождьом", а пісню легендарної української артистки Ірини Білик "Снег".

До того Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці. Натільний малюнок він приховував протягом кількох місяців.

Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, однак після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.

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