"Що він узагалі розуміє": Охлобистін розсварив Кіркорова за поїздку на Донбас

Відомий своїми шовіністично-великоімперськими поглядами актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін засудив скандального співака-путініста Філіпа Кіркорова за його нещодавню "покаянну" поїздку на Донбас. Про це Охлобистін сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Емпатія Манучі".
"Я не впевнений, що він взагалі розуміє, про що йдеться. Він розуміє тільки, що скасувалися концерти", - сказав Охлобистін.
Той вважає, що нібито самих жителів Донбасу "коробить" від приїздів до них скандальних російських зірок. І стверджує, що подібні вчинки покликані лише відбилити репутацію знаменитостей.
Нагадаємо, коли Філіпу Кіркорову через участь у скандальній голій вечірці блогерки Анастасії Івлєєвої стали перекривати кисень, то співак помчав "замолювати гріх" на тимчасово окуповані РФ українські території.
Зокрема, він прикотив до окупованої Горлівки, де виступав у лікарні перед пораненими солдатами країни-агресора. Але заспівав їм чомусь не "Я буду твоїм дождьом", а пісню легендарної української артистки Ірини Білик "Снег".
До того Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці. Натільний малюнок він приховував протягом кількох місяців.
Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, однак після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.
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