"Я в постійній гонитві": зірка "Жіночого лікаря" розійшлася з бойфрендом

Короткий зміст:
- Анастасія Цимбалару оголосила про розставання з коханим
- Артистка зізналася, що саме зруйнувало її нові стосунки
Українська акторка Анастасія Цимбалару в березні 2024 року оголосила про розлучення з чоловіком, актором Григорієм Баклановим, після 10 років стосунків. У грудні артистка зізналася, що її "серце закохане".
Однак щастя тривало недовго. В інтерв'ю для "Ранку у великому місті" Цимбалару зізналася, що її роман завершився, і розкрила причини розставання.
"Сьогодні моє серце вільне. Не можу сказати, що я перебуваю в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно перебувати в тому стані, в якому я є, і присвячувати час і ресурс на себе і свою реалізацію. (Причина розриву) Графіки…Дуже складно людині з моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я в постійній гонитві", - поділилася Анастасія Цимбалару.
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Хто така Анастасія Цимбалару?
Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.
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