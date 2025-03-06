"Я в постійній гонитві": зірка "Жіночого лікаря" розійшлася з бойфрендом

Анастасія Цимбалару зізналася, чому завершився її роман.

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Анастасія Цимбалару особисте життя - акторка розійшлася з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Анастасія Цимбалару оголосила про розставання з коханим

Артистка зізналася, що саме зруйнувало її нові стосунки

Українська акторка Анастасія Цимбалару в березні 2024 року оголосила про розлучення з чоловіком, актором Григорієм Баклановим, після 10 років стосунків. У грудні артистка зізналася, що її "серце закохане".

Однак щастя тривало недовго. В інтерв'ю для "Ранку у великому місті" Цимбалару зізналася, що її роман завершився, і розкрила причини розставання.

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"Сьогодні моє серце вільне. Не можу сказати, що я перебуваю в пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно перебувати в тому стані, в якому я є, і присвячувати час і ресурс на себе і свою реалізацію. (Причина розриву) Графіки…Дуже складно людині з моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я в постійній гонитві", - поділилася Анастасія Цимбалару.

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Хто така Анастасія Цимбалару? Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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