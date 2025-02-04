"Я б привітала": подруга Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність

Лєра Товстолєс відповіла на запитання, яке хвилює шанувальників Лесі Нікітюк.

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Вагітність Лесі Нікітюк - Валерія Товстолєс дала коментар / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/lera_fatforest

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Лесю Нікітюк підозрюють у вагітності

Лєра Товстолєс, подруга ведучої, висловилася про ці чутки

Своїми заручинами і відходом з шоу "Хто зверху?", на якому вона пропрацювала 7 років, Леся Нікітюк спровокувала чутки про свою вагітність. Можлива поява у ведучої первістка вже тиждень активно обговорюється в пресі та світських колах.

І поки сама Леся Іванівна зберігає з цього приводу цілковите мовчання, її близька подруга, зірка Жіночого Кварталу і ведуча Валерія Товстолєс, прокоментувала чутки.

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В ефірі М1 вона зізналася, що не чула про це від подруги ні слова. З чого Товстолєс зробила висновок: раз Нікітюк мовчить, значить говорити їй нема про що - правдиві чутки вона коментує досить швидко (як вийшло з її романом з Дмитром Бабчуком).

"Це моя дуже близька подруга. Це ж український шоубізнес – ці статті з'являються щороку. Мені здається, що це все фейк. Леся Нікітюк дала якісь пояснення? Я знаю Лесю, вона якщо мовчить, то просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо б було що сказати, то вона б зробила це. Хочу дочекатися все ж пояснень від Лесі Нікітюк. Якщо б була правда, то я б привітала. Може, вона спеціально хайпує", - вважає Лєра Товстолєс.

Хто така Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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