"Реально гасила": фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про проблеми з алкоголем

Харлан уперше зізналася, як пережила складний етап своєї кар'єри.

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Ольга Харлан новини - олімпійська чемпіонка розповіла, чому пила / instagram.com/olgakharlan

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Чому Ольга Харлан почала заливати свої почуття

Як захоплення алкоголем вплинуло на форму спортсменки

Українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан зробила неочікуване зізнання - у розмові з Сергієм Притулою вона розповіла, що п'ять років тому мала серйозні проблеми з алкоголем. Зловживати спортсменка почала через пригнічений емоційний стан.

У 2020 році Харлан дізналася про перенесення Олімпіади у зв'язку з пандемією коронавірусу. Скасування змагань і необхідність постійно сидіти вдома зробили її пригніченою, їй було дуже погано, зізнається Ольга.

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Тоді-то вона знайшла розраду в "пивасику і сємках". Хоч спортсменка намагалася тренуватися в домашніх умовах, за період свого захоплення спиртним вона набрала 6 кілограмів.

"Реально гасила, а що? Але я тренувалася ще вдома в коридорі. У мене стояв ось так диван і так був велотренажер. І я годину на велотренажері – і потім переміщалася на диван і весь день сиділа й дивилася "Гаррі Поттера", - згадує Ольга Харлан.

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Хто така Ольга Харлан? Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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