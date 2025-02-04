Слава Дьомін уперше назвав винного в розлученні з дружиною

Ведучий озвучив одну з важливих причин, яка зруйнувала його шлюб.

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Особисте життя Слави Дьоміна - ведучий розповів, як зіпсував свій шлюб / колаж: Главред, фото: t.me/SlavaDomin

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Слава Дьомін бере на себе провину в краху шлюбу з мамою його сина

Шоумен назвав свою помилку в цих стосунках

Український ведучий Слава Дьомін холостий близько чотирьох років. У питаннях стосунків він відвертий, і не приховує, коли перебуває в активному пошуку нової коханої.

Варто зазначити, що з попередніх стосунків, які закінчилися розставанням після 13 років шлюбу 2021 року, шоумен встиг зробити важливі висновки. Зокрема Дьомін визнав себе винним у тому, що його шлюб із мамою його єдиного сина Оксаною розпався.

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У бесіді з мольфаром Максом Гордєєвим він наголосив на важливості постійного підтримання почуттів, навіть якщо роман або шлюб тривають уже досить довго. При цьому ведучий не став приховувати, що в попередніх стосунках нерідко цим нехтував.

"Кохання, як вогнище. Його треба підтримувати, кидати туди дрова. З власного досвіду людини, яка розлучилася через те, що не підкидала дрова в кохання. Це комунікація, постійна робота, зокрема й над собою, для того, щоб тобі і твоїй половинці було комфортно. Це обов’язково", - розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін з колишньою дружиною Оксаною в юності / instagram.com/slavademin_official

На жаль, ці знання не допомогли ведучому побудувати стосунки з акторкою Ксенією Мішиною, до якої він підбивав клинці восени 2024 року. Разом вони добре проводили час, але Мішина не була зацікавлена в тому, щоб починати роман.

Слава Дьомін із Ксенією Мішиною та дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Також нещодавно Слава Дьомін зізнався, що кликав на побачення одну з учасниць романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13". Але і тут зазнав невдачі - дівчина на той момент вже перебувала у стосунках з іншим чоловіком.

Примітно, що шоумен не приховує своєї симпатії до ще однієї знаменитості - співачки Злати Огнєвіч. Однак її реакція на ці почуття невідома.

Дьомін розповів про почуття до Огнєвіч / instagram.com/slavademin_official

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Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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