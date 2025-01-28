Леся Нікітюк вагітна первістком - ЗМІ

37-річна Леся Іванівна готується стати мамою, повідомляють джерела.

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Леся Нікітюк вагітна - джерело повідомило про поповнення в родині Лесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Леся Нікітюк заручена з Дмитром Бабчуком

Ймовірно, ведуча скоро вперше стане мамою

Стосунки української ведучої Лесі Нікітюк із військовим Дмитром Бабчуком розвиваються стрімко: лише в жовтні 2024 року Леді Ле підтвердила свій роман, а вже на початку січня 2025-го приймала привітання із заручинами.

Пізніше, з легкої руки пліткаря Беспалова, з'явилися перші чутки про те, що пара поспішає узаконити свої стосунки у зв'язку з вагітністю Нікітюк. Він припустив, що ведуча вирішила покинути один зі своїх наймасштабніших проєктів "Хто зверху?" саме з цієї причини.

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Майбутнє поповнення в родині Лесі Іванівни прокоментувало джерело з її оточення для ТСН.ua. Воно підтвердило, що знаменитість готується вперше стати мамою.

Новину про свою вагітність сама Леся Нікітюк коментувати не поспішає. Відомо, що вона дуже любить дітей, і з великим задоволенням проводить час зі своїми племінницями: вона присутня на важливих подіях у житті дівчаток, їздить із ними на відпочинок і нерідко ділиться подробицями їхнього спілкування у своєму блозі в Instagram.

Леся Нікітюк з племінницями / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із племінницями / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з племінницями / instagram.com/lesia_nikituk

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ведучий В'ячеслав Соломка різко відповів Камалії, яка назвала його "ображеним хлопчиком". Такою була реакція співачки на закиди шоумена в бездарності.

Також українська співачка Настя Приходько назвала причину розлучення Костянтина Меладзе, свого колишнього музичного продюсера, і ексВіаГри Віри Брежнєвої.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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