Наталія Могилевська вперше заговорила про батьків її прийомних дітей

Коротко:
- Наталія Могилевська - мама двох удочеренних дівчаток
- Зірка вперше заговорила про батьків Мішель і Софії
Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська в січні 2024 року вперше повідомила, що стала мамою. На початку повномасштабної війни вона подарувала сім'ю двом дівчатам - 13-річній Мішель і 4-річній Софії. Вони - рідні сестри.
Артистка приховує їхні обличчя та ревно оберігає приватне життя своїх дітей. Таким чином Могилевська забезпечує дівчаткам можливість заявити про себе світу тоді, коли вони самі будуть до цього готові.
Нещодавно у своєму блозі в Instagram Наталія вперше заговорила про біологічних батьків Мішель і Софії. Шанувальники поцікавилися в зірки, чи стали мама й тато дівчаток жертвами повномасштабної війни в Україні.
Могилевська вирішила не розголошувати сімейну ситуацію дочок. "Коли дівчата виростуть, вони самі розкажуть свою історію", - повідомила Наталія Могилевська.
Друга велика таємниця Наталії Могилевської - її нинішній чоловік. Шанувальникам відомо про нього лише кілька сухих фактів. На момент початку стосунків із Валентином (роман зав'язався на початку повномасштабної війни) Наталя була самотня 10 років. Саме стільки, за її словами, їй знадобилося, щоб знайти свою жіночу силу.
Валентин прийшов на допомогу, коли Могилевській було потрібно вивезти вагітну сестру з країни. Сила чоловіка і готовність бути поруч підкорили артистку, і пробудили в ній бажання створити справжню сім'ю.
До слова, цій події (створенню сім'ї) присвячена моновистава Могилевської "Доньки". Це бесіда співачки зі своєю покійною мамою, в якій вона повідомляє, що нарешті знайшла те, що так давно шукала - тиху гавань і просте людське щастя, втіленням якого для Наталії стали Мішель і Соня.
Вихованню дівчаток Наталія Могилевська приділяє багато уваги. Своїми успіхами вона ділиться в соціальних мережах - лайфхаки, корисна література, особисті відкриття мами двох дівчаток і просто зворушливі сімейні моменти.
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Хто така Наталія Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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