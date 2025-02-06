Зустріч із "найкрасивішою жінкою" світу: модель назвала несподівану умову

Будь-який чоловік, який сподівається зустрічатися з Янаїною Празерес, повинен викласти 4000 фунтів стерлінгів на місяць.

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Янаїна Празерес / Колаж: Главред, фото: Instagram/janaina3

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Модель бажає, щоб чоловік оплачував її естетичні процедури

Вона обережна з чоловіками, які використовують додатки для знайомств

Модель Янаіна Празерес привернула до себе увагу тим, що розкрила великий список вимог, які вона висуває до будь-якого чоловіка, який бажає з нею зустрічатися.

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25-річна дівчина навідріз відмовляється від залицянь людини, яка все ще живе з батьками і називає їх "дітьми, які уникають дорослих обов'язків", пише Mirror.

За її словами, будь-який чоловік, який сподівається зустрічатися з нею, повинен викласти 4000 фунтів стерлінгів на місяць як її "гонорар за красу", оскільки, за її словами, жінки і так витрачають достатньо грошей, щоб добре виглядати для чоловіків, тож тепер їхня черга платити.

Модель скаржиться, що втратила надто багато часу і грошей, зустрічаючись з невідповідними чоловіками, тому тепер стежить за тим, щоб той, з ким вона проводить час, відповідав її високим стандартам.

Вона каже, що чоловіки, які не можуть бути достатньо незалежними, щоб покинути рідну домівку, "імовірно, не мають емоційної зрілості для серйозних стосунків", і сказала, що важко щось побудувати з тим, хто залишається у своїй зоні комфорту.

Дівчина бажає, щоб чоловік оплачував її естетичні процедури, догляд за волоссям і щоденний догляд, оплачував її особистого тренера і робив "інші інвестиції" в її зовнішність. Вона також каже, що втратила багато часу і грошей, вкладаючи їх у невдалі стосунки.

"Я витратила роки на те, щоб доглядати за собою, підтримувати свою зовнішність, витрачатися на естетику, одяг, спортзал... і в підсумку залишилася розгубленою. Я навіть подумувала подати до суду на деяких колишніх бойфрендів за гроші, які я витратила, намагаючись залишатися ідеальною для них. Жінки і так витрачають так багато на догляд, щоб мати гарний вигляд", - каже модель.

Янаіна розповіла, що вона також обережна з чоловіками, які використовують додатки для знайомств "занадто багато", а також із тими, хто "не ввічливий і витрачає занадто багато часу на догляд за собою".

Модель зазначає, що їй подобаються чоловіки з "природним, міцним стилем - борода, сучасний стиль, але без перебільшень".

"Фемінізм виступає за свободу вибору, і це моє. Я обираю цінувати себе і спілкуватися тільки з тими, хто розуміє, що це означає. Для мене стосунки мають бути вигідні обом сторонам, і цей баланс має вирішальне значення", - додала Празерес.

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