Усе її життя: згорів вщент розкішний особняк популярної британської актриси і моделі

Величезний особняк вартістю 7 млн згорів дотла.

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У Кари Делевінь згорів особняк / Колаж Главред, фото Instagram/caradelevingne

У США згорів розкішний особняк, вартістю 7 мільйонів доларів популярної британської акторки і супермоделі Кари Делевінь.

За інформацією Page Six, рано вранці в п'ятницю в каліфорнійському особняку Кари Делевінь сталася масштабна пожежа.

Представник пожежної служби Лос-Анджелеса повідомив, що їм зателефонували близько 3:57 ранку за місцевим часом рано вранці в п'ятницю і повідомили, що двоповерховий будинок охоплений полум'ям.

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Співробітник зі зв'язків із громадськістю повідомив, що вони виявили, що "сильна пожежа" почалася в задній частині будівлі та "поглинула одну з кімнат".

"Усіх мешканців у той час не було вдома", - додає він.

Фото моторошної пожежі можна подивитися тут

Делевінь висловила стурбованість тим, що пожежа заподіяла шкоду двом її кішкам, про яких вона розмістила у своїй історії в Instagram незабаром після пожежі.

Кішки Кари Делевінь / Скріншот Instagram/caradelevingne

"Моє серце сьогодні розбите... Я не можу в це повірити. Життя може змінитися в одну мить. Тож дорожіть тим, що у вас є", - написала вона разом із фотографією котів.

Пізніше стало відомо, що її улюбленця вдалося врятувати, завдяки пожежникам.

Кішки Кари Делевінь / Скріншот Instagram/caradelevingne

Нагадаємо, раніше Шарліз Терон більше не зацікавлена в трансформації свого тіла для ролей у кіно. 48-річна володарка Оскара сказала, що її тіло все ще відчуває наслідки коливань ваги протягом багатьох років, коли вона змінювала свою фігуру для певних ролей на екрані.

Раніше також німецька модель, акторка та телеведуча Гайді Клум, якій ось-ось стукне 50 років, поділилася зворушливим фото своїх улюблених жінок із різних поколінь.

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