Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі

"Стильна перчинка" зізналася, хто був її ідеалом на зорі кар'єри.

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Вікторія Бекхем новини - Вікторія Бекхем зізналася, кого наслідувала на початку кар'єри / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британська співачка, дизайнерка і світська левиця Вікторія Бекхем наприкінці дев'яностих набула всесвітньої слави, як "стильна перчинка", завдяки її участі в дівочому поп-гурті Spice Girls. Десятки тисяч прихильниць по всьому світу мріяли бути схожою на неї та повторювали кожен її образ.

Проте Бекхем не була такою впевненою у власному почутті стилю і чарівності. У неї був ідеал, на якого вона рівнялася у всьому, що стосувалося її зовнішнього вигляду.

Про це сама Вікторія розповіла в документальному серіалі "In Vogue: The 90s", який цитує Daily Mail. Так дизайнерка зізналася, що її стильна стрижка Posh Spice Bob - ніщо інше, як спроба повторити образ всесвітньо відомої моделі Лінди Євангелісти. Усі наступні експерименти Бекхем із зовнішністю, поки вона не набула власного стилю, також були пов'язані з популярною манекенницею.

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"Лінда була причиною, через яку я підстригла волосся, причиною, через яку я фарбувала волосся в безліч різних кольорів. Я була в Нью-Йорку і пішла до Гаррена, перукаря Євангелісти. Коли він відрізав мені все волосся, я проявила свою внутрішню Лінду", - каже Вікторія Бекхем.

Вікторія Бекхем у двотисячних та її кумир - Лінда Євангеліста / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хто така Вікторія Бекхем? Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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