Відомий британський комік зіграє Хагріда в серіалі про Гаррі Поттера - ЗМІ

Коротко:
- НВО готуються до зйомок серіалу за мотивами книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера
- У пресі з'явилася інформація про те, хто може зіграти Рубеуса Хагріда
Уже цього літа НВО почнуть зйомки масштабного проєкту - серіалу про Гаррі Поттера. Творці стверджують, що зніматимуть максимально близько до першоджерела - серії пригодницьких романів письменниці Джоан Роулінг.
Як повідомляє Deadline, пошук акторів на ключові ролі добігає кінця, і знімальна команда починає готуватися до роботи. З чуток, до касту планує приєднатися британський актор і комік Нік Фрост ("Зомбі на ім'я Шон", "Круті фараони").
Передбачається, що актор зіграє Рубеуса Хагріда - напіввелетня, охоронця ключів і замків Гоґвортсу, викладача з догляду за магічними істотами. Зараз Фрост обговорює угоду з творцями серіалу.
Участь Ніка Фроста в серіалі, так само як і інших акторів касту, представники НВО коментувати відмовляються. "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе безліч чуток і домислів. Поки ми перебуваємо на стадії пре-продакшену; ми підтверджуватимемо деталі тільки в міру укладення угод", - повідомляють у пресслужбі компанії.
Нагадаємо, в оригінальній серії фільмів про Гаррі Поттера Хагріда зіграв британський актор Роббі Колтрейн. Він з'являвся у всіх восьми фільмах франшизи, і хоч був другорядним персонажем, нерідко відігравав ключову роль у розвитку подій. Колтрейн помер у жовтні 2022 року у віці 72 років.
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Хто такий Нік Фрост?
Нік Фрост - британський актор, комік, сценарист. Найвідоміший за роботою в серіалі "Spaced", а також за фільмами "Зомбі на ім'я Шон", "Круті фараони" і "Кінець світу", над якими він працював разом з Едгаром Райтом і Саймоном Пеггом, повідомляє Вікіпедія.
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