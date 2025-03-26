Подруга плейбоя Ді Капріо зізналася, що її дратує в романі з Лео

Вітторія Черетті вперше публічно прокоментувала стосунки з Леонардо Ді Капріо.

https://glavred.net/starnews/podruga-pleyboya-di-kaprio-priznalas-chto-ee-razdrazhaet-v-romane-s-leo-10650422.html Посилання скопійоване

Вітторія Черетті прокоментувала роман з Леонардо Ді Капріо / колаж: Главред, фото: instagram.com/vittoria, ua.depositphotos.com

Коротко:

Черетті підтвердила, що у неї роман з Ді Капріо

Модель розповіла, що її засмучує в цих стосунках

Що об'єднує Гелену Крістенсен, Камілу Морроне, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі? Усі вони колись були коханими Леонардо Ді Капріо - великого поціновувача моделей. У свої 50 актор неодружений (і жодного разу не розлучався з цим статусом), хоча, за чутками, це може скоро змінитися.

І пов'язують ці чутки із романом Ді Капріо з 26-річною італійською топ-моделлю Вітторією Черетті. За словами манекенниці, вона познайомилася з голлівудським плейбоєм у травні 2023 року в Мілані, хоча чутки про їхні стосунки просочилися в пресу лише через чотири місяці після цього.

відео дня

Лео свої любовні перемоги не коментує, та й Вітторія була вельми стриманою за майже два роки стосунків з актором. Офіційно вона підтвердила роман днями - в інтерв'ю для французького видання Vogue.

Черетті зізналася, що незадоволена тим, що її досягнення, як успішної топ-моделі, нівелювалися відтоді, як вона почала зустрічатися з Ді Капріо, адже тепер вона - не манекенниця, а "подруга Леонардо Ді Капріо".

"Щойно ви вступаєте в стосунки з кимось, у кого більше шанувальників, ніж у вас, ви стаєте "чиєюсь дівчиною". І це може бути вкрай дратівливим. Раптово люди починають говорити про вас як про дівчину такого-то і такого-то, яка була колишньою такого-то і такого-то. Тож неприємно думати, що ви не можете кохати того, кого хочете, через ярлики, які люди прагнуть на вас навішувати", - розмірковує Вітторія.

Вітторія Черетті дає рідкісний погляд усередину стосунків з Леонардо Ді Капріо - і чому вона ненавидить, коли її називають його дівчиною https://t.co/7amJ1DMq4opic.twitter.com/a5gH3W7nGS - Page Six (@PageSix) March 24, 2025

Однак варто зазначити, що це роздратування італійської красуні спрямоване радше на соціум, який жваво цікавиться їхнім романом, ніж на самого Леонардо Ді Капріо. До нього у Вітторії щирі почуття, і навіть його репутація ловеласа не змушує її сумніватися у взаємності бойфренда.

"Якщо ви знаєте, що кохаєте одне одного, то немає причин для занепокоєння. Тому що кохання захищає і додає впевненості", - переконана Черетті.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.

Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

Читайте також:

Леонардо Ді Капріо Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.

Лауреат численних нагород, включаючи премію "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред