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Подруга плейбоя Ді Капріо зізналася, що її дратує в романі з Лео

Анна Підгорна
26 березня 2025, 02:26
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Вітторія Черетті вперше публічно прокоментувала стосунки з Леонардо Ді Капріо.
Вітторія Черретті, Леонардо Ді Капріо
Вітторія Черетті прокоментувала роман з Леонардо Ді Капріо / колаж: Главред, фото: instagram.com/vittoria, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Черетті підтвердила, що у неї роман з Ді Капріо
  • Модель розповіла, що її засмучує в цих стосунках

Що об'єднує Гелену Крістенсен, Камілу Морроне, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі? Усі вони колись були коханими Леонардо Ді Капріо - великого поціновувача моделей. У свої 50 актор неодружений (і жодного разу не розлучався з цим статусом), хоча, за чутками, це може скоро змінитися.

І пов'язують ці чутки із романом Ді Капріо з 26-річною італійською топ-моделлю Вітторією Черетті. За словами манекенниці, вона познайомилася з голлівудським плейбоєм у травні 2023 року в Мілані, хоча чутки про їхні стосунки просочилися в пресу лише через чотири місяці після цього.

відео дня

Лео свої любовні перемоги не коментує, та й Вітторія була вельми стриманою за майже два роки стосунків з актором. Офіційно вона підтвердила роман днями - в інтерв'ю для французького видання Vogue.

Черетті зізналася, що незадоволена тим, що її досягнення, як успішної топ-моделі, нівелювалися відтоді, як вона почала зустрічатися з Ді Капріо, адже тепер вона - не манекенниця, а "подруга Леонардо Ді Капріо".

"Щойно ви вступаєте в стосунки з кимось, у кого більше шанувальників, ніж у вас, ви стаєте "чиєюсь дівчиною". І це може бути вкрай дратівливим. Раптово люди починають говорити про вас як про дівчину такого-то і такого-то, яка була колишньою такого-то і такого-то. Тож неприємно думати, що ви не можете кохати того, кого хочете, через ярлики, які люди прагнуть на вас навішувати", - розмірковує Вітторія.

Однак варто зазначити, що це роздратування італійської красуні спрямоване радше на соціум, який жваво цікавиться їхнім романом, ніж на самого Леонардо Ді Капріо. До нього у Вітторії щирі почуття, і навіть його репутація ловеласа не змушує її сумніватися у взаємності бойфренда.

"Якщо ви знаєте, що кохаєте одне одного, то немає причин для занепокоєння. Тому що кохання захищає і додає впевненості", - переконана Черетті.

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Леонардо Ді Капріо

Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включаючи премію "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

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