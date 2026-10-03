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Вагітна Тишкевич перед пологами виїхала з Києва з чоловіком – де вона зараз

Христина Трохимчук
3 жовтня 2026, 17:39
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Популярна актриса та її чоловік Валентин Томусяк готуються до поповнення в родині.
Катерина Тишкевич переїхала з Києва
Катерина Тишкевич переїхала з Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Тишкевич

Ви дізнаєтеся:

  • Куди переїхали Тишкевич і Томусяк
  • Чому пара переїхала до Вінниці

Відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, оголосила про рішення тимчасово переїхати з Києва до Вінниці разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком. Про це зіркова пара розповіла у відеозверненні в Instagram.

Актриса зазначила, що вибір міста зумовлений не лише ситуацією з безпекою в столиці, а й низкою важливих особистих чинників. Одним із головних практичних аргументів стала зручна логістика для обох артистів.

відео дня
Де житимуть Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк
Де житимуть Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / скрін з відео

"Зі Вінниці мені буде легко добиратися до інших міст, оскільки у мене досі триває гастрольний графік", - пояснив Валентин Томусяк.

Актори наголосили, що переїзд у більш західні регіони ускладнив би гастрольні поїздки Валентина, а також можливі робочі візити Катерини на зйомки чи планові огляди малюка в київських клініках. Ще одним важливим чинником для подружжя стала духовна складова. Пара вже тривалий час практикує індуїзм, медитації та йогу.

Катерина Тишкевич займається йогою
Катерина Тишкевич займається йогою / скріншот із відео

У Вінниці проживає більша частина їхньої "духовної родини", а неподалік від міста з благословення їхнього гуру будується ашрам, до створення якого подружжя прагне долучитися особисто. Друзі зі спільноти вже допомогли зірковій парі облаштуватися на новому місці.

"Це така "наша безпека", що тут усі наші. Ті, хто нас підтримує", - відверто зізналася Катерина Тишкевич.

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Про персону: Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич - українська актриса кіно та телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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