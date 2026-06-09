Коротко:
- Що зробила Симоньян
- На яке питання вона не відповіла
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, отримала від своїх співвітчизників за те, що відбила у сім'ї свого покійного чоловіка.
Про це сама Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.
Так, нещодавно путіністка виступала на книжковому фестивалі "Червона площа". На цьому фестивалі пропагандистці довелося відповісти на питання про те, навіщо вона розбила сім'ю з маленькими дітьми і відвела звідти російського режисера Тиграна Кеосаяна.
У розпал спілкування з публікою з натовпу пролунало запитання. Сама путіністка опублікувала відео з тією самою дівчиною у своєму Telegram-каналі "Маргарита Симоньян з дому".
"Навіщо ви забрали чоловіка з сім'ї з маленькими дітьми? В результаті його погубили і самі тепер при смерті", — запитала дівчина путіністку.
Симоньян обдурила публіку:
Симоньян хижо посміхнулася і красиво ухилилася від відповіді: "Дай Бог вам здоров'я, дорога! Мені дуже приємно, що ви прочитали своє запитання з телефону, а не вимовили вголос. Це свідчить про те, що ви так не думаєте. Дай Бог вам здоров'я".
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Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
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