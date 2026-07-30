Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережі

Продажна Лорак знялася у дивному відео, яке викликало хвилю критики.

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Лорак знову зганьбилася / Колаж "Главред", скріншот

Коротко:

Що зробила зрадниця

Чому у неї нічого не вийшло

Співачку Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, рознесли після її несподіваної появи в короткому ролику.

Відео зрадниці з’явилося в соціальній мережі Instagram в акаунті телеведучої Альони Блін.

відео дня

Лорак та її кринжове відео / Скріншот

У цьому відео Лорак безглуздо, смішно і абсолютно безталанно спробувала зіграти п’яну жінку з келихом вина. Вона намагалася продемонструвати свій акторський талант, а показала свою невмілу гру.

Лорак та її кринжове відео / Скріншот

Зрозуміло, що ролик мав гумористичний характер, якби його не зіпсувала жахлива гра Лорак. Те саме помітили й коментатори, які досить дипломатично писали, що акторство - це не її.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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