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Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережі

Олена Кюпелі
30 липня 2026, 22:31
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Продажна Лорак знялася у дивному відео, яке викликало хвилю критики.
Лорак знову зганьбилася
Лорак знову зганьбилася / Колаж "Главред", скріншот

Коротко:

  • Що зробила зрадниця
  • Чому у неї нічого не вийшло

Співачку Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, рознесли після її несподіваної появи в короткому ролику.

Відео зрадниці з’явилося в соціальній мережі Instagram в акаунті телеведучої Альони Блін.

відео дня
Лорак та її кринжове відео
Лорак та її кринжове відео / Скріншот

У цьому відео Лорак безглуздо, смішно і абсолютно безталанно спробувала зіграти п’яну жінку з келихом вина. Вона намагалася продемонструвати свій акторський талант, а показала свою невмілу гру.

Лорак та її кринжове відео
Лорак та її кринжове відео / Скріншот

Зрозуміло, що ролик мав гумористичний характер, якби його не зіпсувала жахлива гра Лорак. Те саме помітили й коментатори, які досить дипломатично писали, що акторство - це не її.

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Раніше "Главред" повідомляв, що американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Disney про повернення до ролі Кевіна Маккалістера в новому фільмі франшизи "Один вдома".

Раніше також путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков, звернувся до хірургів, щоб підправити своє обличчя, що старіє.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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