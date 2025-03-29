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Якщо дозволить Сі Цзіньпін: Кабаєва попросила у Путіна живий подарунок

Олена Кюпелі
29 березня 2025, 16:20
1119
Аліна Кабаєва шукає собі нові заняття поки її чоловік знищує Україну.
Кабаєва запросила незвичайний подарунок
Кабаєва запросила незвичайний подарунок / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/alinakabaeva.officiaal

Коротко:

  • Що попросила Кабаєва
  • До чого тут президент Китаю

Російський терорист і вбивця мирного українського народу - президент Росії Володимир Путін пообіцяв подарувати своїй лобовниці-гімнастці Аліні Кабаєвій панду.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу "Кремлівська табакерка", Кабаєва виклянчила живий подарунок під час їхньої нещодавньої бесіди. "Тонкість моменту в тому, що всі панди у світі належать Китаю. Тобто фізично ні купити, ні створити панду без Китаю не можливо - це товар, який не продається", - пишуть пропагандисти.

відео дня
У Кабаєвої нова забава - клянчити тварин у Китаї
У Кабаєвої нова забава - клянчити тварин у Китаї / Фото Instagram/alinakabaeva

Канал також додає, що тварину можна взяти в оренду. "Пекін активно використовує цих тварин як інструмент дипломатії. І використовує його Китай не тільки у вигляді пряника, а й цілком як батіг. Наприклад, 2023 року після смерті панди Леле в Мемфіському зоопарку Китай повернув зі США відразу чотири панди. І це далеко не єдиний випадок подібних кардинальних рішень Китаю", - додають вони.

Аліна Кабаєва показала свій траурний аутфіт
Аліна Кабаєва хоче панду / Фото пропагандистського МК

Щодо планів терориста-Путіна роздобути панду у свою резиденцію на Валдаї, то замість чорно-білого ведмедика, китайці можуть запросити "якийсь яскравий жест з боку Москви".

"Це прям дуже особисте", - сказало джерело. Імовірно, питання передачі панди Володимир Путін може порушити під час найближчої зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Одна з таких тварин може поїхати на Валдай
Одна з таких тварин може поїхати на Валдай / Фото Pixabay

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Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну натлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.

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Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

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