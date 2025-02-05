"Я тебе не лякаю, але...": у мережу потрапило відео, як Кабаєва знущається з дітей

Коханка Путіна Кабаєва стає таким же диктатором, як її чоловік.

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Аліна Кабаєва влаштувала рознос дітям / Колаж Главред, фото скріншот, РБК

Коротко:

Що говорить Кабаєва дітям

Чому вони плачуть

У мережу потрапило відео коханки терориста Путіна Аліни Кабаєвої і те, як вона знущається над дівчатками-спортсменками.

Відповідне відео опублікувало пропагандистське ЗМІ Showbusiness24 на сторінці в Instagram.

відео дня

Так, Кабаєва вичитує дівчинку, яка плаче, в дусі Путіна, який вичитував Шойгу, що трясеться, за провали у війні з Україною.

Вона жорстко, чеканячи кожне слово, погрожує: "Я тебе не лякаю. Якщо ти ось так вийдеш мені ще раз і зробиш прогін, я піду зараз із тобою, зберу сумки і ти поїдеш додому. Ти мене зрозуміла"?

Кабаєва також клацаючи пальцями повертає дитину, яка плаче, в зал, щоб та дивилася, як виступають інші дівчатка.

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Раніше диктатора Володимира Путіна засмутило, що його ймовірна коханка Катерина Мізуліна відчуває проблеми через стосунки з ним. Російський диктатор вирішив порадувати її подарунками "на знак подяки за приємне спілкування, глибокі бесіди і взаєморозуміння".

Главред писав раніше, що Мізуліна закрутила роман із російським співаком Шаманом, творчість якого дуже любить диктатор Путін.

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Хто така Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

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