У житті не відчував себе таким приниженим: син Бекхемів видав образу на матір

Коротко:
- Що розповів син футболіста
- Що зробили його батьки
Старший син Девіда і Вікторії Бекхем порушив мовчання з приводу давньої сімейної ворожнечі в сенсаційній заяві, опублікованій у понеділок в його Instagram Stories.
Серед несподіваних звинувачень у дописі було твердження Брукліна про те, що його мати "дуже недоречно танцювала" перед ним під час його весілля з Ніколою Пельтц у квітні 2022 року.
"Моя мама зірвала мій перший танець з дружиною, який був запланований за кілька тижнів до весілля під романтичну пісню про кохання", — написав 26-річний Бруклін.
"Перед нашими 500 весільними гостями Марк Ентоні покликав мене на сцену, де за розкладом мав відбутися мій романтичний танець з дружиною, але замість цього на мене чекала моя мама, щоб потанцювати зі мною", — розповідає Бекхем.
Він додав: "Вона дуже недоречно танцювала перед усіма. Я ніколи в житті не відчував себе більш незручно і принижено".
Бруклін далі написав, що він і Нікола, 31 рік, "хотіли оновити свої обітниці, щоб створити нові спогади про день нашого весілля, які принесуть нам радість і щастя", а не "тривогу і збентеження".
Але заява Брукліна про те, що його мати "дуже недоречно танцювала" перед ним під час їхнього з Ніколою весілля, була не єдиною шокуючою заявою в його розлогому зверненні в понеділок.
Після того, як він заявив, що Нікола "постійно зазнавала неповажного ставлення" з боку Бекхемів, "незалежно від того, як сильно ми намагалися згуртуватися", Бруклін стверджував, що його мати регулярно приводила його колишніх дівчат, щоб створити "незручну ситуацію" як для нього, так і для Ніколи.
"Моя мама неодноразово запрошувала в наше життя жінок з мого минулого, явно з метою викликати у нас обох дискомфорт", — заявив він.
В іншому місці свого посту Бруклін стверджував, що 51-річна Вікторія "скасувала пошиття весільної сукні Ніколи в останній момент" і що Вікторія і Девід "неодноразово чинили на нього тиск і намагалися підкупити", щоб він "відмовився від прав" на своє ім'я перед весіллям з Ніколою.
"Моя відмова вплинула на виплату, і з тих пір вони ніколи не ставилися до мене так само, як раніше", — написав Бруклін.
"Під час підготовки до весілля моя мама навіть назвала мене „злим", тому що ми з Ніколою вирішили запросити мою няню Сандру і бабусю Ніколи за наш стіл, оскільки у них обох не було чоловіків", — додав він. "У наших батьків були свої столи, розташовані поруч з нашим".
Що стосується зіркової вечірки з нагоди 50-річчя Девіда в травні, Бруклін стверджує, що вони з Ніколою не спеціально її пропускали. Натомість вони нібито "поїхали до Лондона" на вечірку, але їх "залишили на тиждень, поки ми чекали в номері готелю, намагаючись спланувати час, проведений з ним".
Бруклін стверджує, що легенда футболу "відмовляв у всіх наших спробах" зустрітися, і що "коли він нарешті погодився побачитися зі мною", це було "за умови, що Нікола не буде запрошена".
"Це було як ляпас", — згадує Бруклін. "Пізніше, коли моя сім'я приїхала до Лос-Анджелеса, вони взагалі відмовилися мене бачити".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що співачка Наташа Корольова відверто заговорила про почуття до колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва. Корольова вирішила привітати Ніколаєва з днем народження і записала відео під пісню іменинника. Співачка розсипалася в компліментах зірці.
Також переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський опинився в лікарні. Ridnyi після наркозу вийшов на зв'язок з шанувальниками і розповів про своє самопочуття.
Вас також може зацікавити:
- Олена Мозгова повернулася після 10 днів у лікарні - де лежала продюсерка
- "Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України
- "Не поділили": Глущенко відверто висловилася про розлучення з чоловіком
Про особу: Вікторія Бекхем
Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модний дизайнер і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред