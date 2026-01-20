У житті не відчував себе таким приниженим: син Бекхемів видав образу на матір

Бруклін Бекхем поділився своїми образами на батьків.

Бруклін Бекхем розповів правду про батьків / Колаж Главред, фото Instagram/brooklynpeltzbeckham, victoriabeckham

Коротко:

Що розповів син футболіста

Що зробили його батьки

Старший син Девіда і Вікторії Бекхем порушив мовчання з приводу давньої сімейної ворожнечі в сенсаційній заяві, опублікованій у понеділок в його Instagram Stories.

Серед несподіваних звинувачень у дописі було твердження Брукліна про те, що його мати "дуже недоречно танцювала" перед ним під час його весілля з Ніколою Пельтц у квітні 2022 року.

відео дня

Бруклін Бекхем з дружиною / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Моя мама зірвала мій перший танець з дружиною, який був запланований за кілька тижнів до весілля під романтичну пісню про кохання", — написав 26-річний Бруклін.

"Перед нашими 500 весільними гостями Марк Ентоні покликав мене на сцену, де за розкладом мав відбутися мій романтичний танець з дружиною, але замість цього на мене чекала моя мама, щоб потанцювати зі мною", — розповідає Бекхем.

Він додав: "Вона дуже недоречно танцювала перед усіма. Я ніколи в житті не відчував себе більш незручно і принижено".

Бруклін далі написав, що він і Нікола, 31 рік, "хотіли оновити свої обітниці, щоб створити нові спогади про день нашого весілля, які принесуть нам радість і щастя", а не "тривогу і збентеження".

Але заява Брукліна про те, що його мати "дуже недоречно танцювала" перед ним під час їхнього з Ніколою весілля, була не єдиною шокуючою заявою в його розлогому зверненні в понеділок.

Після того, як він заявив, що Нікола "постійно зазнавала неповажного ставлення" з боку Бекхемів, "незалежно від того, як сильно ми намагалися згуртуватися", Бруклін стверджував, що його мати регулярно приводила його колишніх дівчат, щоб створити "незручну ситуацію" як для нього, так і для Ніколи.

Вікторія Бекхем з невісткою/ instagram.com/victoriabeckham

"Моя мама неодноразово запрошувала в наше життя жінок з мого минулого, явно з метою викликати у нас обох дискомфорт", — заявив він.

В іншому місці свого посту Бруклін стверджував, що 51-річна Вікторія "скасувала пошиття весільної сукні Ніколи в останній момент" і що Вікторія і Девід "неодноразово чинили на нього тиск і намагалися підкупити", щоб він "відмовився від прав" на своє ім'я перед весіллям з Ніколою.

"Моя відмова вплинула на виплату, і з тих пір вони ніколи не ставилися до мене так само, як раніше", — написав Бруклін.

"Під час підготовки до весілля моя мама навіть назвала мене „злим", тому що ми з Ніколою вирішили запросити мою няню Сандру і бабусю Ніколи за наш стіл, оскільки у них обох не було чоловіків", — додав він. "У наших батьків були свої столи, розташовані поруч з нашим".

Що стосується зіркової вечірки з нагоди 50-річчя Девіда в травні, Бруклін стверджує, що вони з Ніколою не спеціально її пропускали. Натомість вони нібито "поїхали до Лондона" на вечірку, але їх "залишили на тиждень, поки ми чекали в номері готелю, намагаючись спланувати час, проведений з ним".

Бруклін стверджує, що легенда футболу "відмовляв у всіх наших спробах" зустрітися, і що "коли він нарешті погодився побачитися зі мною", це було "за умови, що Нікола не буде запрошена".

"Це було як ляпас", — згадує Бруклін. "Пізніше, коли моя сім'я приїхала до Лос-Анджелеса, вони взагалі відмовилися мене бачити".

Про особу: Вікторія Бекхем Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модний дизайнер і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

