Шикарні Бекхеми станцювали парний танець і зізналися в коханні

Парочка влаштувала романтичне побачення під час різдвяних свят.

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Бекхеми прогулялися на новій яхті / Колаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Коротко:

Як відпочивають Бекхеми

Що вони станцювали

Легендарний футболіст і чоловік ікони-стилю та "перчинки" Вікторії Бекхем Девід Бекхем, станцював романтичний танець зі своєю дружиною.

Сама Вікторія поділилася веселим відео на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

"Мій партнер по танцях номер один, моє все. Я люблю тебе так сильно", - написала вона.

Парочка танцює на пірсі. Вікторія була одягнена в короткі джинсові шорти, в толстовку і чорну кепку. Вона тримає в руках склянку з напоєм і танцює разом із Девідом. Пара справді виглядає гармонійно та щасливо.

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Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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