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Девід Бекхем показав свого півня і курочок

Дмитро Відоменко
15 травня 2024, 02:00
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Екс-футболіст комерсант Девід Бекхем як розвагу і забаву вже давно тримає безліч курей на фермі вартістю 6 млн фунтів стерлінгів.
Бекхем
Девід Бекхем вже декілька років має ферму / колаж Главред, фото

49-річний легендарний англійський екс-футболіст і комерсант Девід Бекхем останніми роками відчув сильну тягу до сільського життя і регулярно хвалиться своєю фермою в глушині. Тепер він показав, як випускає своїх півня і курей для фоловерів в Instagram.

"Доброго ранку", - коротко підписав відео колишній спортсмен.

У ролику Бекхем у білосніжній сорочці навипуск йде гоголем двором своєї ферми, а півень і кури футболіста кумедно біжать за господарем. У цей час він повторював "Привіт" і посміхався фоловерам на камеру.

відео дня

"Вперше в житті я хотіла б бути куркою", "Навіть ваші курчата красиві", "Цікаво, чи знають курчата, що вони насправді переслідують Девіда Бекхема", - весело прореагували на відео його фанати.

Хто такий Девід Бекхем

Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

Сім'я Бекхем - останні новини

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.

Також дружина Девіда Бекхема вийшла у світ в екстравагантному піджаку, за що вкотре нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пліток і досужих пліток.

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