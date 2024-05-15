Девід Бекхем показав свого півня і курочок

49-річний легендарний англійський екс-футболіст і комерсант Девід Бекхем останніми роками відчув сильну тягу до сільського життя і регулярно хвалиться своєю фермою в глушині. Тепер він показав, як випускає своїх півня і курей для фоловерів в Instagram.
"Доброго ранку", - коротко підписав відео колишній спортсмен.
У ролику Бекхем у білосніжній сорочці навипуск йде гоголем двором своєї ферми, а півень і кури футболіста кумедно біжать за господарем. У цей час він повторював "Привіт" і посміхався фоловерам на камеру.
"Вперше в житті я хотіла б бути куркою", "Навіть ваші курчата красиві", "Цікаво, чи знають курчата, що вони насправді переслідують Девіда Бекхема", - весело прореагували на відео його фанати.
Хто такий Девід Бекхем
Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.
Сім'я Бекхем - останні новини
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.
Також дружина Девіда Бекхема вийшла у світ в екстравагантному піджаку, за що вкотре нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пліток і досужих пліток.
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