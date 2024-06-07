У США готуються зробити заяву про зникнення Бейонсе

Пара Бейонсе і Джей Зі зникли з публічного простору через свого товариша.

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Бейонсе та її чоловік зачаїлися через сексуальний скандал / Колаж Главред, фото Instagram/beyonce

Музична індустрія ось-ось опублікує повідомлення про зникнення Бейонсе.

Як повідомляє Page Six, ветерани бізнесу кажуть, що суперзірка з нез'ясовних причин пішла в самоволку.

А інсайдери шепочуться, що це може бути тому, що вона та її чоловік Джей-Зі нервують через великий сексуальний скандал репера Дідді. Повідомляється, що вони не хочуть привертати увагу до своєї давньої дружби з опальним магнатом хіп-хопу.

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"Це мав би бути час Бейонсе, адже лише два місяці тому вийшов її довгоочікуваний кантрі-альбом. І все ж її ніде не видно. Альбом провалюється, а пара не насолоджується загальною увагою", - сказало шоковане джерело.

Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

Приблизно за місяць до релізу 29 березня Jay-Z встав на церемонії вручення Греммі і поскаржився, що Бейонсе ніколи не вигравала "Альбом року. Джерело додало, що, хоча приголомшлива платівка, що включає треки з Доллі Партон, Віллі Нельсоном і Майлі Сайрус, далека від провалу, "це безумовно не та міць, про яку всі думали".

У бізнесі ширяться чутки, що "золота" музична пара зачаїлася, оскільки їхнього приятеля Дідді звинувачують у серйозному злочині. У березні в його будинку в Лос-Анджелесі та Маямі провели обшуки співробітники Міністерства внутрішньої безпеки, судячи з усього, у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

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Нагадаємо, раніше вона виклала низку фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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