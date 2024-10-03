"Вибухнув мені в обличчя": Брітні Спірс постраждала під час пожежі

Американська співачка Брітні Спірс продовжує потрапляти в курйозні ситуації. Після скандального розлучення з молодим чоловіком, бійки з коханцем-кримінальником і танців у напівпрозорому вбранні артистка стала жертвою нещасного випадку.
Так, за даними видання E-online, у будинку Спірс кілька місяців тому сталася пожежа через невдалу спробу розпалити камін. Зазвичай цим займаються охоронці співачки, однак цього разу вона вирішила зробити це самостійно.
Як результат - обгоріле волосся, брови, вії та обличчя Бріт. Від допомоги медиків вона відмовилася, і кілька годин намагалася впоратися з наслідками опіків самостійно.
"Я була у своїй кімнаті, запалила вогонь і раптом він вибухнув мені в обличчя... Цього разу я просто кинула все це туди, і воно влетіло мені в обличчя і спалило мої вії, брови та волосся. Це було дуже погано, але зараз усе добре", - розповіла Брітні Спірс.
Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
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