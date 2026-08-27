У РФ стало відомо про смерть зірки популярних серіалів

Актор боровся з важкою хворобою - про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Помер російський актор Юрій Цурило / Колаж Главред, фото SHOT

Коротко:

Що сталося з російським актором

Якими ролями він прославився

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярного актора серіалів "Казус Кукоцький" та "Хрустальов, машину!" Юрія Цурило.

Як повідомляють російські пропагандисти, на момент смерті артисту було 79 років.

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Повідомлення про смерть російського актора театру та кіно надійшло ввечері напередодні. Точна причина смерті - онкологія.

Юрій Цурило зіграв у багатьох фільмах і серіалах / Фото Вікіпедія

Юрій Цурило здобув широку популярність у 1998 році після виходу на екрани фільму Олексія Германа "Хрустальов, машину!", зйомки якого тривали сім років. Також актор відомий за фільмами та серіалами "Казус Кукоцького", "Дурень", "У серпні 44-го" та іншими. Загалом у фільмографії артиста - понад 140 стрічок.

79-річний артист помер у Санкт-Петербурзі. Поховають його також у Північній столиці. Дата та місце прощання поки що невідомі.

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Про особу: Юрій Цурило Юрій Цурило - радянський і російський актор театру та кіно. Широку популярність Юрій Цурило здобув у 1998 році, після виходу на екрани країни історичного художнього фільму "Хрустальов, машину!", зйомки якого тривали цілих сім років. З 1993 року понад десять років працював в Олександрійському театрі в Санкт-Петербурзі.

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