Після тривоги є лише 1–2 хвилини: 'Флеш' попередив про загрозу нових ударів РФ по ТЦ

Великі торговельні мережі можуть опинитися серед пріоритетних цілей російських військ.

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Росіяни можуть бити по великих ТЦ / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скриншот

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Великі торговельні центри можуть стати цілями російських ударів

Після оголошення тривоги на евакуацію може залишатися 1–2 хвилини

Нова загроза стосується як Києва, так і прифронтових територій

Росіяни намагатимуться знищити великі торговельні центри, а після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин.

Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Radio NV. За його словами, це стосується як Києва, так і прифронтових територій.

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"Зараз ми бачимо, що у росіян немає ніяких червоних ліній, моралі або ще чогось. І якщо ви десь перебуваєте в торговельному центрі і чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилинка-друга для того, щоб залишити торговельну мережу…" - сказав "Флеш".

Флеш зазначив, що в першу чергу росіяни намагатимуться знищувати саме великі торговельні мережі.

"Це відповідь, чому я звертався десь тиждень тому, що обережно потрібно бути в Епіцентрах. Бо я розумів, що Епіцентр - це не тільки магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме Епіцентри, тому що це дуже великі торговельні мережі", - заявив радник президента з технологічних питань.

За його словами, росіяни не атакуватимуть балістикою чи десятком "Шахедів" невеликий магазин на кшталт АТБ або "Фори", тоді як великі торговельні центри можуть бути для них пріоритетними цілями.

"Тому що загроза, по-перше, це для великих торговельних мереж. І я кажу людям, що вже немає, як раніше: лунає сирена, у вас є 10 хвилин, тому що шахед не дуже поспішає. Зараз усе змінюється. Зараз у нас є балістика - це хвилина, і буквально хвилина-друга - якщо це реактивний шахед. Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально п’ять-сім-10 хвилин - і шахед уже може атакувати торговельний центр", - зазначив Флеш.

Він наголосив, що така загроза стосується як Києва, так і прифронтових територій.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

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Главред раніше писав, що в Кривому Розі російські війська 21 серпня двічі атакували ТРЦ "Сонячна Галерея". Другий удар стався приблизно через пів години після першого, коли на місці вже працювали рятувальники. Унаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них 26 дітей.

Очільник Ради оборони Кривого Рогу та військової адміністрацію міста Олександр Вілкул, заявляв, що, за даними розвідки, Росія може атакувати великі торгові центри України. Під ударом можуть опинитися ТЦ у прифронтових містах, зокрема, і в Кривому Розі. Окупанти вже двічі били по торгових центрах міста.

Крім того, військові експерти попереджають, що Москва здатна зробити ставку на збільшення кількості балістичних ракет. Такий ресурс у російської армії поки що зберігається, а отже, ракетна кампанія може тривати доти, доки у супротивника залишаються відповідні можливості.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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