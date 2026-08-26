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Росія готує новий масований удар по Києву і не тільки: коли відбудеться атака

Юрій Берендій
26 серпня 2026, 21:20
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Монітори попередили про ризик ударів по Києву та області й закликали реагувати на тривоги.
Росія готує новий масований удар по Києву і не тільки: коли відбудеться атака
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Монітори попереджають про ризик удару по Києву
  • Ймовірний масований обстріл може статися протягом 48 годин
  • Українців закликали реагувати на тривоги та не панікувати

Російські окупаційні війська можуть завдати нового масованого удару по Києву та Київщині протягом найближчих 48 годин. Про високу ймовірність обстрілу повідомили моніторингові канали, які відстежують загрози ракетних атак по Україні.

Водночас українців закликають не піддаватися паніці та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

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"Існує висока ймовірність масованого обстрілу Києва та області протягом найближчих 48 годин. Є попередження про ймовірність ракетних атак для столичного регіону найближчим часом", - повідомили автори моніторингових каналів.

Особливу увагу радять звертати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони пов'язані із загрозою застосування балістичного озброєння. У такому разі зволікати з безпекою не варто.

"Якщо буде оголошено тривогу через загрозу балістики - не нехтуйте безпекою та заходьте у безпечні приміщення. Або будьте хоча б подалі від вікон", - йдеться у повідомленні.

Водночас українців закликають зберігати спокій і не реагувати на загрози панікою, оскільки саме цього, за оцінкою авторів повідомлення, домагається Росія.

"Паніка - це саме те, чого від нас очікують ка**пи, тому відповідаємо на це холодним розумом та турботою про себе. Наша ППО робить свою роботу, а ми робимо свою - зберігаємо спокій та зібраність", - зазначили монітори.

Як повідомила Укрзалізниця, через підвищену повітряну загрозу для столиці рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупинили за вказівкою моніторингових груп.

Пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки під час вимушеної зупинки та перебувати в укриттях або на відстані 100–200 метрів від залізничної інфраструктури.

Рух поїздів відновлять після завершення повітряної загрози.

Які цілі РФ визначила для ударів - коментар експерта

Росія може посилити удари по торгових центрах і складах в Україні, намагаючись створити перебої з постачанням продовольства та посилити соціальну напругу. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, російська армія може зміщувати фокус на цивільну інфраструктуру, пов'язану із забезпеченням населення товарами першої необхідності. Експерт вважає, що такий підхід Кремль може розглядати як спосіб тиску на ситуацію всередині країни.

"Що стосується самої зими, щодо обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогодні обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони націлюються на торгові центри та склади. Вони хочуть створити ситуацію перебоїв із постачанням продовольства", - пояснив Олег Жданов.

Він переконаний, що Москва розраховує не лише на прямі наслідки руйнувань, а й на реакцію суспільства. Серед можливих ризиків Жданов називає спробу спровокувати внутрішню дестабілізацію.

"Ось яка головна мета Російської Федерації. А коли не буде продовольства, вони сподіваються, що у нас почнуться голодні бунти. Це головна мета створення хаосу", - каже військовий експерт.

Окремо Жданов звернув увагу на ситуацію в енергетиці. За його оцінкою, після кількох років систематичних атак Україна змогла накопичити досвід оперативного відновлення та адаптувати механізми роботи системи після пошкоджень.

"Коли траплялися блекаути, ми майже добу сиділи без світла. А сьогодні ми навчилися, ми створюємо когенерацію, ми навчилися перекидати потужності. Так, можуть бути перебої зі світлом, але ми все це вміємо і знаємо, як це переживати", - сказав військовий експерт.

Росія готує новий масований удар по Києву і не тільки: коли відбудеться атака
Звідки і якими типами ракет атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторингові канали попереджали про високу ймовірність масованого удару по Києву та Київщині. За даними моніторів, РФ може застосувати орієнтовно до 30 балістичних ракет та до 10 ракет "Циркон". У переліку ймовірних напрямків атаки називають райони Антонова, Жулян, Шулявки, Сирця та Позняків, а також Бориспіль і Білогородку. Можливі пуски за даними моніторів можуть здійснюватися з Брянської і Курської областей РФ та району Міллерового.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічних атак. За інформацією місцевої влади, внаслідок атак у Запоріжжі загинули двоє людей.

Також, моніторинговий канал єРадар попередив про підвищений рівень загрози для великих торговельно-розважальних комплексів. Монітори закликали тимчасово утриматися від відвідування ТРЦ Чернігова та Полтави. У повідомленні радили негайно прямувати до укриття у разі сигналу повітряної тривоги і не залишатися всередині торгових залів чи на відкритих парковках.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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