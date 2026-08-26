"Велика честь": голлівудська актриса відвідала весілля українського військового

Кетрін Вінник зізналася, що для неї було великою честю бути присутньою на українському весіллі.

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Кетрін Вінник відвідала весілля українського військового / колаж: Главред, фото: instagram.com/katherynwinnick

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З майбутнім нареченим актриса познайомилася абсолютно випадково

Чоловік захищає Україну на одному з гарячих напрямків фронту

Голлівудська актриса українського походження Кетрін Віннік стала гостею весілля українського військовослужбовця Дмитра. Зірка серіалу "Вікінги" поділилася в Instagram кадрами з урочистості та розповіла, чому цей день став для неї особливим.

З майбутнім нареченим актриса познайомилася абсолютно випадково. Пізніше Дмитро запросив Вінник на своє весілля. Зараз чоловік захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту, проте навіть в умовах війни зміг створити сім’ю та одружитися з коханою жінкою.

відео дня

На святі молодят оточували рідні, друзі та побратими Дмитра. Кетрін Вінник зізналася, що для неї було великою честю бути присутньою на цій важливій події.

"Для мене це велика честь - стати свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання", - написала актриса.

Весілля пройшло з особливим українським колоритом. Наречений і наречена, а також багато гостей були одягнені у вишиванки, а під час святкування лунали українські пісні. Серед запрошених були й військовослужбовці, нещодавно звільнені з російського полону.

За словами Вінник, це свято стало для неї ще одним нагадуванням про стійкість українців. Незважаючи на війну та важкі випробування, люди продовжують будувати плани на майбутнє, кохати одне одного та створювати сім’ї.

Актриса вже не вперше демонструє підтримку Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Вінник неодноразово відвідувала країну, а також побувала в Ірпені, де на власні очі побачила наслідки російської агресії.

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Про особу: Кетрін Віннік Кетрін Вінник (Катерина Анна Вінницька) - канадська акторка, режисерка, майстриня бойових мистецтв та громадська діячка українського походження, повідомляє Вікіпедія. Вона народилася в Канаді в родині українців, чиї сім’ї виїхали до Північної Америки, рятуючись від радянської влади після Другої світової війни. Світову популярність актрисі принесли ролі Лагерти в культовому серіалі "Вікінги", Ханни Берлі в "Кістках" та участь у фільмі "Запаморочливі фантазії Чарлі Свона III". Кетрін постійно підтримує зв’язок зі своїми коренями, а її мати є активним членом Управи Конгресу українців Канади в Торонто.

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