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Росія готує нові удари по Україні і може піти на крайній крок - Bloomberg назвало цілі

Юрій Берендій
26 серпня 2026, 20:14
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Росія готує нові удари по Україні на тлі провалу переговорів. Москва може посилити ракетні атаки, а ядерний сценарій обговорюють як крайній.
Росія готує нові удари по Україні і може піти на крайній крок - Bloomberg назвало цілі
Росія готує нові удари по Україні - Bloomberg назвав цілі атак / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ може посилити удари по Києву та інфраструктурі
  • Кремль вважає переговори фактично проваленими
  • У Москві не виключають ядерного сценарію

Країна-агресорка Росія готує нову хвилю ударів по Україні. У Кремлі вважають, що переговори про мир зайшли в глухий кут, а Москва може перейти до подальшої ескалації. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотирьох осіб, наближених до Кремля, які говорили на умовах анонімності.

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За даними видання, Москва розглядає застосування звичайних балістичних ракет для потужніших атак. Російські джерела також стверджують, що нинішній етап війни ще не досяг максимальної точки загострення.

"Наразі Росія розглядає можливість посилення потужних ударів звичайними балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, та об’єктах інфраструктури в інших українських містах", - вказали джерела видання.

Росія готує нові удари по Україні і може піти на крайній крок - Bloomberg назвало цілі
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

У Кремлі дедалі критичніше оцінюють результат дипломатичних зусиль. За словами співрозмовників Bloomberg, переговорні рамки фактично розвалилися, а очікування від можливого приїзду Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви залишаються вкрай низькими.

Окремо в матеріалі йдеться про реакцію Кремля на українські удари по російській території. Москва дедалі частіше трактує їх як атаки за участю країн НАТО, оскільки держави Альянсу передають Україні озброєння та розвіддані.

Сам Володимир Путін нещодавно публічно натякнув на можливість жорсткішої відповіді.

"Україна відкрила цю скриньку Пандори. Що ж, будьте готові до удару у відповідь по ваших найчутливіших секторах економіки", - сказав Путін.

За інформацією Bloomberg, у Москві вважають, що санкції та атаки на російську енергетичну й логістичну інфраструктуру не змусили російського президента відмовитися від продовження війни. Частина кремлівських співрозмовників також переконана, що Росія вже зробила низку поступок, які нібито послабили її позиції.

На цьому тлі в російських владних колах з'явилися побоювання щодо ще небезпечнішого розвитку подій. За словами джерел видання, деякі чиновники дедалі частіше припускають, що Путін у крайньому випадку може вдатися до тактичної ядерної зброї.

Водночас Bloomberg наголошує, що жодних ознак підготовки Росії до її застосування в Україні наразі немає. Тактична ядерна зброя має меншу потужність і дальність, ніж стратегічні системи, однак її використання могло б спричинити масштабні наслідки через радіоактивне забруднення.

Старша наукова співробітниця Брукінгського інституту та колишня радниця трьох президентів США з питань національної безпеки Фіона Хілл, вважає, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін перевіряє межі допустимого для Заходу.

"Для Путіна ніде не видно ознак колективної волі чинити йому опір, а способів, якими він може знесилити людей, - безліч. Саме тому надзвичайно важливими є узгоджені, колективні та послідовні зусилля, спрямовані на протидію його діям та ведення дипломатичних переговорів. Він має чітку мету, а ми розбігаємося в різні боки", - сказала Хілл.

Вона також зазначила, що за адміністрації Джо Байдена Вашингтон фактично попереджав Москву про потужну звичайну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Водночас, на її думку, щодо позиції Дональда Трампа в такому випадку впевненості менше.

Додатковим стримувальним фактором залишаються позиції ключових партнерів Росії. Китай та Індія виступали проти застосування ядерної зброї, а Китай, за словами українських та європейських представників, окремо закликав Москву навіть не розглядати такий сценарій.

Водночас директор Центру "Карнегі Росія-Євразія" Олександр Габуєв вважає ядерний варіант малоймовірним через його обмежену військову користь і надзвичайно високу політичну ціну.

"Ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї залишається вкрай низьким, оскільки її військова ефективність на сучасному розрізненому полі бою є обмеженою, тоді як політична ціна порушення ядерного табу буде високою", - зазначив Габуєв.

За його словами, поки Москва має можливість посилювати бойові дії звичайними засобами, потреби переходити ядерний поріг для Кремля немає.

"Доки у Москви є можливості для ескалації конфлікту за допомогою звичайної зброї, зокрема шляхом посилення ракетних ударів, у неї мало стимулів перетинати ядерний поріг", - додав Габуєв.

Росія готує нові удари по Україні і може піти на крайній крок - Bloomberg назвало цілі
Типи ядерної зброї та зони ураження / Інфографіка Главреда

Які міста можуть стати цілями російських ударів - коментар експерта

Росія може розширити географію ракетних ударів по Україні, а Київ залишатиметься для Кремля пріоритетною ціллю до кінця війни. Під загрозою також можуть опинитися обласні центри, ключові міста та райони, доступні для атак із Криму, Курської та Брянської областей. Про це повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

За його словами, Москва має можливість посилювати ракетно-дронові атаки завдяки наявному ресурсу. Україна, наголошує експерт, має протидіяти такому нарощуванню ще до того, як воно набуде більших масштабів.

"Вони можуть використовувати проти України більше балістичних ракет, більше реактивних дронів. Саме завдяки цьому росіяни здатні посилити ефект від нанесення таких ударів. Нам потрібно діяти на випередження, щоб цього збільшення потенціалу не сталося", - розповів Романенко.

Окремо експерт звернув увагу на можливий масштаб кампанії. За його оцінкою, вибір напрямків залежатиме від кількості засобів, які Росія зможе накопичити та залучити до атак.

"Київ стоїть у них на першому місці серед цілей, і це не зміниться до кінця війни. Але удари наноситимуться не лише по столиці. Тут питання в наявності засобів. Якби у Путіна було більше балістичної зброї, він би нею обстрілював і Київ, і всі обласні центри та ключові міста", - зазначив Романенко.

Він також вказує, що тенденція до активнішого застосування балістичних ракет і реактивних безпілотників уже простежується. Особливим періодом ризику може стати холодна пора року, коли противник традиційно шукає найбільш чутливі для країни цілі.

"Вони, безумовно, накопичуватимуть ресурси для того, щоб наносити удари по об’єктах, пошкодження яких будуть для України найбільш болючими в холодний період", - додав Романенко.

Російські війська при цьому можуть змінювати напрямки атак. Після ударів по Одесі та області фокус може зміщуватися на Київ і Київську область, водночас під загрозою залишаються цивільна інфраструктура, залізниця та місця масового скупчення людей. Серед таких атак згадується удар по торговому центру в Кривому Розі.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Чернігівська міська рада інформувала про наслідки ранкового удару реактивного безпілотника по Чернігову. За повідомленням, зруйновано будинок і виникла пожежа у прилеглих спорудах. Під час пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки, поранено 14-річну дівчинку.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про атаки Росії по Запоріжжю. Внаслідок ударів загинули троє людей, у Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Водночас моніторингові канали попереджади про підвищений рівень загрози для великих торговельно-розважальних комплексів у Чернігові та Полтаві. У повідомленні рекомендувалося тимчасово утриматися від відвідування таких об'єктів. Монітори закликали негайно прямувати до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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