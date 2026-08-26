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Окупанти готують нову ескалацію восени: чому Костянтинівка стала ключем до Донеччини

Інна Ковенько
26 серпня 2026, 19:46оновлено 26 серпня, 20:26
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Російські війська посилюють тиск на Донеччині, зокрема на Костянтинівському напрямку, де бої вже точаться в міській забудові.
Росія готує новий удар по фронту: які напрямки стануть головними восени
Росія готує новий удар по фронту: які напрямки стануть головними восени / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Суспільне

Читайте в матеріалі:

  • Які напрямки на фронті Росія планує посилити восени
  • Чому Костянтинівка має стратегічне значення для РФ
  • Що означає посилення російського тиску для Слов’янська та Краматорська

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині. Однією з найбільш напружених ділянок залишається Костянтинівський напрямок, де бої вже точаться безпосередньо в міській забудові. Водночас російські війська намагаються тиснути на українську оборону і на інших ділянках навколо Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Главред з'ясував, які плани готує Росія на фронті восени та чому оборона Костянтинівки залишається настільки складною.

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Які плани готує Росія на фронті восени

Російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені. Як розповів в коментарі 24 Каналу офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, ключовою оперативно-стратегічною ціллю росіян залишається Слов'янсько-Краматорська агломерація, і задля цього ворог тисне одразу з кількох напрямків.

"З півдня найгарячіша точка, яка зараз є, - це Костянтинівка. Ворог тисне сьогодні на населений пункт, намагається дедалі глибше інфільтрувати особовий склад, для того аби створювати проблеми в наших тилах", - наголосив Ткачук.

Окупанти готують нову ескалацію восени: чому Костянтинівка стала ключем до Донеччини
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Крім того, за спостереженнями військовослужбовця, загарбники намагаються протиснути Добропілля, щоб сформувати клешні навколо українського угруповання. Паралельно тиск триває з півночі - з боку Лиману, та зі сходу - із Сіверського напрямку в бік Миколаївки.

Аби компенсувати понесені втрати й зберегти темп наступу, Кремль планує залучити додаткові сили вже цієї осені, і саме ці резерви підуть на посилення тиску в районі Слов'янська та Краматорська.

"Росіяни шукатимуть резерви, зокрема ті анонсовані мобілізаційні дії, які хочуть провести восени цього року, будуть спрямовані на те, аби посилити тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", - підкреслив Андрій Ткачук.

Про персону: Андрій Ткачук

Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Який напрямок залишається пріоритетним для окупантів

Ключовим напрямком для росіян залишається Донецька область. Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний в коментарі 24 Каналу зазначив, що протягом найближчих місяців ворог продовжуватиме спроби реалізувати свою мету – повна її окупація. Водночас попередні плани російського командування щодо термінів захоплення окремих міст уже неодноразово переносилися.

"Насправді вони вже десяток разів, напевно, переносили плани щодо захоплення Донецької області. Зокрема, вони переносять зараз плани щодо повної окупації Костянтинівки, яку вони планували захопити ще набагато раніше. Так само вони планували вийти до 1 липня до околиць Краматорська, але в них цього не вийшло. І тому тут буде чергове перенесення дедлайнів виконання і реалізації їхньої наступальної операції в Донецькій області", - пояснив він.

За словами Земляного, Слов’янськ і Краматорськ залишаються головними цілями російських військ у регіоні.

Росія посилити наступ вже найближчими тижнями

РФ продовжує стратегічну наступальну операцію, яка триває від 2023 року. Найближчими тижнями інтенсивність бойових дій може зрости, зокрема через накопичення росіянами техніки та можливе використання механізованої компоненти. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук.

Речник УДА не виключив, що найближчим часом Кремль оголосить нову хвилю мобілізації, а заявлена потреба в живій силі може сягнути 400–500 тисяч осіб, що суттєво перевищує масштаби попередніх наборів.

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Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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