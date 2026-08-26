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Катастрофа в Непалі: МЗС повідомило про зникнення десятків українців, що відомо

Юрій Берендій
26 серпня 2026, 22:21
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Зникнення українців у Непалі: 53 громадянина вважаються безвісти зниклими після повені.
Катастрофа в Непалі: МЗС повідомило про зникнення десятків українців, що відомо
Зникнення українців у Непалі - МЗС шукає 53 громадян після повені / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

  • У Непалі безвісти зникли 53 громадянина України
  • МЗС і посольства долучилися до пошуків туристів

У Непалі після великої повені безвісти зникли 53 громадянина України, серед яких щонайменше 46 туристів, із якими зранку втратили зв'язок у зоні стихійного лиха. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в коментарі виданню Українській правді.

відео дня

За даними МЗС, дипломатичні установи України вже координують дії з місцевими службами та намагаються встановити місцеперебування зниклих.

"До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв'язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України. Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян", - повідомили в МЗС.

Станом на зараз українська сторона не має підтверджень, що громадяни України могли загинути або зазнати травм унаслідок стихії.

На доручення міністра закордонних справ Андрія Сибіги посольства України в Індії та Китаї використовують наявні персональні дані зниклих для встановлення контакту та проведення необхідних заходів. До роботи на місці також залучили почесного консула України в Непалі.

"На "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку", - додали у відомстві.

Природне лихо сталася в районі кордону Непалу й Тибету. За даними Reuters, потужний потік змив людей, житлові будинки, дороги та енергетичні об'єкти. Щонайменше дев'ять людей загинули, а сотні туристів різних національностей вважаються зниклими.

Попередні версії причин трагедії різняться. Непальська влада припускає, що катастрофі могли передувати землетрус і лавина, після яких значні маси води потрапили до річки Бхоте-Коші. Німецький дослідницький центр геонаук зафіксував землетрус магнітудою 4,4 приблизно за сім хвилин до селевого потоку.

Водночас точний механізм виникнення повені поки не встановили. Представник Міжнародного центру комплексного розвитку гірських регіонів заявив Reuters, що одним із можливих чинників могла бути льодово-кам'яна лавина з непальського боку.

На оприлюднених BBC відео видно, як потужний потік руйнує міст і будівлі, а люди намагаються залишити небезпечну територію пішки та на транспорті. У регіоні також порушено автомобільне сполучення, зв'язок і постачання електроенергії, а головну дорогу до Катманду закрили.

Дивіться відео паводку в Непалі:

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Масштаби трагедії можуть бути значно більшими. За словами міністра закордонних справ Непалу Шішір Ханала, серед зниклих також є 26 поліцейських, дев'ять співробітників озброєної поліції та 44 військовослужбовці.

Землетруси у світі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 серпня 2025 року президент Туреччини Реджеп Ердоган запевнив, що роботи з ліквідації наслідків тривають і надано допомогу постраждалим регіонам. Урядові служби проводять пошуково-рятувальні роботи та повідомили про землетрус магнітудою 6,1 та 4,6. За повідомленнями, поштовхи сталися ввечері у провінції Баликесір на глибині близько 11 кілометрів, шість осіб врятовано і зафіксовано поранення різного ступеня.

28 березня 2025 року поліція Бангкока підтвердила обвал багатоповерхової будівлі та роботу рятувальних служб у постраждалих районах. Місцева влада призупинила роботу метро та евакуювала пасажирів, повідомляючи про землетрус магнітудою 7,7 балів і подальші підземні поштовхи. За даними, під час події 43 людини опинилися під завалами, приблизно через 12 хвилин зафіксовано ще один поштовх магнітудою 6,4.

7 січня 2025 року Сі Цзіньпін віддав наказ про проведення масштабних рятувальних робіт після землетрусу в Тибеті. Міністерства та служби КНР організували евакуацію та розгортання сил для порятунку. За повідомленнями, магнітуда підземних поштовхів становила 6,8, загинули щонайменше 53 людини та 62 отримали поранення.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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