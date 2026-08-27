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Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм

Анна Косик
27 серпня 2026, 07:49
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Дослідники спрогнозували посилення геомагнітної активності у найближчі дні.
Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм
Прогноз магнітних бур 27-29 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якої сили сьогодні магнітна буря
  • Коли почнеться геомагнітний шторм G2

Геомагнітна активність на Землі помітно підвищиться у найближчі кілька днів. За даними meteoagent, К-індекс сьогодні, 27 серпня, 4.3, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням.

Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню С5.

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Однак у найближчі дві доби ситуація суттєво зміниться. Попередньо, 28 та 29 серпня К-індекс підвищиться до 5,7, тобто червоного рівня, що означає помірний геомагнітний шторм.

Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм
Геомагнітна активність 27-29 серпня / фото: скріншот

За даними британської геологічної служби, з 27 по 29 серпня магнітні бурі щодня атакуватимуть Землю. Але якщо 27-28 серпня очікується геомагнітний шторм рівня G1, то вже 28-29 серпня Землю накриє магнітна буря рівня G2.

Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм
Магнітні бурі 27-29 серпня / фото: скріншот

Наразі невідомо, як довго Земля буде знаходитися під впливом магнітних бур та коли геомагнітна активність стабілізується.

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Магнітна буря G2 накриває Землю: скільки триватиме майже 6-бальний шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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