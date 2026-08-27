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РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні

Марія Николишин
27 серпня 2026, 10:40
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Москва робить ставку на кількість повітряних цілей, а не на їхню ефективність.
РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні
Дешеві ракети РФ можуть використовуватися для виснаження ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Дешеві ракети РФ можуть використовуватися для виснаження ППО
  • Тип цілі під час атаки часто неможливо визначити
  • На перехоплення йдуть дорогі боєприпаси Patriot

Країна-агресор Росія може запускати по Україні дешевші ракети не для того, щоб уразити конкретний об'єкт, а щоб вимотати українську систему протиповітряної оборони. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Київ24.

За його словами, ключова складність виникає ще до моменту пуску перехоплювача - розрахунки ППО не завжди мають можливість швидко класифікувати те, що летить у їхньому напрямку. Саме через це під удар витрат потрапляють ракети до найдорожчих комплексів, зокрема Patriot.

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"Такі ракети мають набагато нижчий ефект, ніж звичайні балістичні ракети. При цьому, враховуючи велику кількість ракет, які може виробляти та застосовувати ворог, на жаль, вони призводитимуть до більшого розходу ракет-перехоплювачів типу Patriot. Визначити конкретно, чи це РМ-48У, чи це "Іскандер", часто буває складно або неможливо", - пояснив Долінце.

Вигода для російської сторони, наголошує експерт, лежить у площині співвідношення цін: боєприпас, який коштує відносно небагато, витягує з українських запасів набагато дорожчий ресурс. Тому ставка робиться не на точність чи руйнівну силу, а на масовість.

Долінце переконаний, що завдання ворога - сформувати для української ППО якомога більшу кількість повітряних цілей одночасно. Кожна з них вимагає реакції, а запас сучасних перехоплювачів обмежений і поповнюється не так швидко, як Росія здатна виробляти ракети.

РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні
"Іскандер" / Інфографіка: Главред

Україна отримає менше ракет до Patriot

Керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що Україна у 2026 році отримає менше ракет до систем Patriot, ніж торік.

За його словами, американський комплекс залишається єдиним засобом, здатним ефективно нейтралізувати балістику.

"Я не називатиму цифр, бо не хочу давати перевагу ворогу чи бути некоректним щодо партнерів. Скажу лише, що у 2026 році ми отримаємо менше, ніж у 2025-му. Поставки тривають, вони регулярні, але їх недостатньо, щоб протистояти темпам російських атак", - наголосив він.

РФ робить ставку на дешевші ракети: розкрито новий курс ударів по Україні
Patriot / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 258 ударними БпЛА різних типів, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Зокрема, понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

Внаслідок атаки РФ на Київ в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі.

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Про персону: Богдан Долінце

Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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