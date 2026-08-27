Аліна Гросу зробила рідкісне зізнання про чоловіка, якого приховує — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Що Аліна Гросу вважає найромантичнішим вчинком свого чоловіка
- Хто є обранцем співачки
Українська співачка Аліна Гросу, яка досі ретельно приховує обличчя свого обранця, взяла участь в інтерв’ю для "Радіо Максимум" і розповіла про те, які романтичні вчинки здійснював заради артистки її чоловік.
Виконавиця, хоча й не поспішає розкривати особистість свого коханого, але із задоволенням поділилася подробицями їхніх стосунків. Вона зізналася, що її обранець без сумнівів був готовий вирушити на край світу, щоб побачитися з коханою.
"Коли чоловік їздить за тобою по всьому світу, щоб бути поруч із тобою, - це найромантичніше. Нехай чоловік покаже, що ти йому дійсно потрібна: словом, обіймами. І мені так приємно, коли це відбувається. Це набагато цінніше, ніж будь-яка сумочка", - відверто зізналася артистка.
З досвідом співачка усвідомила, що найкращий прояв почуттів - це не гучні обіцянки чи дорогі подарунки, а щире бажання чоловіка завжди бути поруч.
Хто є чоловіком Аліни Гросу
Офіційно особистість чоловіка залишається таємницею, проте в ЗМІ та соцмережах головним кандидатом на роль її обранця та батька дитини вважають російського актора Романа Полянського. Для Гросу це вже другий шлюб: у 2019 році вона була одружена з бізнесменом Олександром Комковим, але союз розпався вже через кілька місяців.
У березні 2024 року співачка оголосила про друге весілля, яке, за її словами, відбулося ще 19 травня, а вже у квітні 2026 року у пари народився син, якому дали ім’я Марк-Габріель.
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Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
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