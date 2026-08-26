"Операція позаду": популярний актор отримав серйозну травму

Арам Арзуманян опублікував фото з лікарняної палати.

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Арам Арзуманян - операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Арам Арзуманян, скріншот з Instagram: Вікторія Булітко

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Яку травму отримав Арам Арзуманян

Як пройшла операція актора

Зірка комедійної франшизи "Скажене весілля" Арам Арзуманян переніс операцію і зв’язався з шанувальниками з лікарні. У своєму Instagram артист опублікував свіжий знімок з лікарняного ліжка.

На фото Арам щиро посміхається і тримає піднос з обідом. Він заспокоїв фанатів і дав зрозуміти, що операція пройшла успішно.

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"Операція минула, тепер можна поїсти", - з фірмовим гумором підписав знімок артист.

Арам Арзуманян у лікарні / фото: instagram.com, Арам Арзуманян

На знімку видно, що права нога актора перев’язана і зафіксована спеціальним медичним ортезом. Найімовірніше, хірургічне втручання знадобилося через серйозну травму, яку Арзуманян отримав прямо під час виступу 18 серпня.

На кадрах з місця подій, якими тоді поділилася Вікторія Булітко, було помітно, що акторові туго перев’язали коліно. Спочатку артист сподівався, що обійшлося розтягненням, однак біль підказав, що проблема набагато серйозніша.

Арам Арзуманян - причина операції / фото: instagram.com, Арам Арзуманян

"Я відчуваю нестерпний біль. Думаю, не зламав, а якби порвав зв'язки, то все б уже посиніло. Схоже на сильне розтягнення. Зараз їду на МРТ", - ділився тоді Арам зі своїми підписниками.

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Про персону: Арам Арзуманян Арам Арзуманян - український актор театру, кіно, телебачення, гуморист, комік вірменського походження. Найбільш відомий ролями в серіалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фільмах "Скажене весілля", "Скажене весілля-2", "Скажене весілля-3". Учасник шоу "Танці з зірками" (2020), веде блог у TikTok, який має понад 800 тис. підписників.

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