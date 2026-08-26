"Операція позаду": популярний актор отримав серйозну травму

Ви дізнаєтеся:
- Яку травму отримав Арам Арзуманян
- Як пройшла операція актора
Зірка комедійної франшизи "Скажене весілля" Арам Арзуманян переніс операцію і зв’язався з шанувальниками з лікарні. У своєму Instagram артист опублікував свіжий знімок з лікарняного ліжка.
На фото Арам щиро посміхається і тримає піднос з обідом. Він заспокоїв фанатів і дав зрозуміти, що операція пройшла успішно.
"Операція минула, тепер можна поїсти", - з фірмовим гумором підписав знімок артист.
На знімку видно, що права нога актора перев’язана і зафіксована спеціальним медичним ортезом. Найімовірніше, хірургічне втручання знадобилося через серйозну травму, яку Арзуманян отримав прямо під час виступу 18 серпня.
На кадрах з місця подій, якими тоді поділилася Вікторія Булітко, було помітно, що акторові туго перев’язали коліно. Спочатку артист сподівався, що обійшлося розтягненням, однак біль підказав, що проблема набагато серйозніша.
"Я відчуваю нестерпний біль. Думаю, не зламав, а якби порвав зв'язки, то все б уже посиніло. Схоже на сильне розтягнення. Зараз їду на МРТ", - ділився тоді Арам зі своїми підписниками.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Оксана Білозір відверто висловилася про невірність у шлюбі. У розмові зі Славою Дєміним співачка поділилася особистим досвідом зради та зізналася, що змогла б пробачити такий крок заради збереження шлюбу.
Також американський боксер Теренс Кроуфорд подарував Володимиру Зеленському цуценя американського пітбультер’єра. Стало цікаво, хто ще з пухнастих улюбленців мешкає в родині президента України - відомого любителя собак.
Читайте також:
- "Стати німцем": Вінник зробив заяву про зміну громадянства
- У Голлівуді знімуть другу частину легендарної романтичної комедії
- Роздута путіністка Кудрявцева здивувала своїм постарілим виглядом
Про персону: Арам Арзуманян
Арам Арзуманян - український актор театру, кіно, телебачення, гуморист, комік вірменського походження. Найбільш відомий ролями в серіалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фільмах "Скажене весілля", "Скажене весілля-2", "Скажене весілля-3". Учасник шоу "Танці з зірками" (2020), веде блог у TikTok, який має понад 800 тис. підписників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред