У Києві вночі лунали вибухи, РФ завдала ударів дронами та балістикою: що відомо

Уламки збитих цілей впали у двох районах міста.

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Вибухи в Києві - столицю атакували ракетами та БПЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, ua.depositphotos.com

Коротко:

Київ атакували дрони та балістичні ракети

Падіння уламків зафіксовано у двох районах

Уламки впали у дворі будинку та біля школи

У ніч на 27 серпня в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу дронів. Після третьої години ночі з’явилася інформація про балістичну ракету, яка рухалася в напрямку столиці України. Згодом у місті пролунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Подільському та Шевченківському районах Києва зафіксовано падіння уламків.

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"У Подільському районі зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА о 03:43.

О 04:15 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА.

"Закликаємо мешканців міста негайно дістатися до найближчих укриттів і залишатися там до закінчення тривоги", - закликала влада.

Пізніше стало відомо, що в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу.

Варто зазначити, що о 06:38 у Києві знову було чутно звук вибуху. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БПЛА у напрямку столиці.

О 07:20 було оголошено про скасування повітряної тривоги.

Оновлено. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки РФ на столицю в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі.

У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками.

Постраждалих наразі немає.

Моніторинговий канал monitor повідомив, що вночі окупанти застосували чотири балістичні ракети (9М723/РМ-48У з Брянська) по Києву.

Крім того, за приблизними оцінками, армія РФ застосувала для атаки на території України:

4 балістичні ракети KN-23 по Запоріжжю, Павлограду, Кам’янському, Кременчуку та Кривому Рогу;

2 балістичні ракети "Іскандер" (з Таганрога) по Запоріжжю;

1 гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" у напрямку Полтави;

16 малогабаритних крилатих ракет "Бандероль" (близько 13 одиниць по Одесі та 3 одиниці за маршрутом Каменське – Кривий Ріг – Покров);

3 надзвукові протикорабельні ракети П-800 "Онікс" по Одеській області (Чорноморськ, Південне);

4 керовані авіабомби УМПБ-5 по Чорноморську (Одеська область).

приблизно 120 ударних БПЛА (у тому числі значна кількість реактивних "Герань-3"/"Герань-4") у напрямку Київщини (зокрема, Броварського району, Одеської, Дніпропетровської, Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей).

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред ​

Росія готує новий масований удар по Києву

Російські окупаційні війська можуть завдати нового масованого удару по Києву та Київській області протягом найближчих 48 годин. Про високу ймовірність обстрілу повідомили моніторингові канали ввечері 26 серпня.

Особливу увагу рекомендується звертати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони пов’язані з загрозою застосування балістичної зброї. У такому випадку не варто зволікати із забезпеченням безпеки.

Росія обрала нові цілі для обстрілів: думка експерта

Російські удари по торгових центрах і складах можуть бути частиною нової тактики тиску на Україну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що Москва намагається створити перебої з постачанням продовольства і тим самим посилити соціальну напругу.

"Що стосується самої зими, щодо обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогодні обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони націлюються на торгові центри та склади. Вони хочуть створити ситуацію перебоїв із постачанням продовольства", - пояснив Жданов у коментарі ТСН.

На його думку, кінцева мета таких атак - дестабілізація всередині України та виникнення масового невдоволення.

"Ось яка головна мета Російської Федерації. А коли не буде продовольства, вони сподіваються, що у нас почнуться голодні бунти. Це головна мета створення хаосу", - сказав військовий експерт.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, рано вранці 26 серпня російська окупаційна армія завдала удару по Чернігову. В результаті атаки загорівся приватний будинок - приміщення фактично знищено вогнем. У будинку перебували три людини.

У ніч на 22 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Пролунала серія вибухів. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що окупанти завдали балістичного удару по одному з залізничних підприємств на Дарниці.

Крім того, всю ніч під ворожими обстрілами перебувала Одеська область. Під удари потрапили об’єкти транспортної, промислової, енергетичної інфраструктури, а також житловий сектор. Наразі відомо про одну травмовану людину. Найбільше постраждав залізничний вокзал у Роздільній.

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Про ресурс: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

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