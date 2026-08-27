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Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога

Анна Косик
27 серпня 2026, 08:33
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Окупанти планують взяти під повний контроль два населені пункти "поясу фортець".
Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога
Росіяни тиснуть на два важливі міста Донеччини / Колаж: Главред, фото: карта ISW, 68 ОАеМБр

Що повідомили аналітики:

  • РФ настає на північному та південному флангах фронту на Донеччині
  • Костянтинівку окупанти намагаються захопити малими піхотними групами
  • РФ готує Слов'янськ до наступу ударами по тилах

Окупаційна армія країни-агресора Росії веде два основні наступи - на північну та південну околиці українського фортечного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), після провальних спроб пробитися до Слов'янська з північного сходу через Лиман, окупанти перенесли основні зусилля на східний та південно-східний напрямки, а на півдні поясу активно проникають у Костянтинівку.

відео дня

Захоплення Костянтинівки російські чиновники неодноразово називали ключовою умовою для виходу на агломерацію Слов'янськ-Дружківка-Краматорськ і, відповідно, для контролю над усією Донецькою областю.

Основні сили РФ у місто не увійшли

Просування росіян у міській забудові поки забезпечують не механізовані колони, а розвідувально-піхотні групи. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 26 серпня констатував, що головні сили противника досі не увійшли на більшу частину Костянтинівки, щоб закріпити вклинення, зроблені передовими елементами з невеликих піхотних груп.

За його даними, ЗСУ продовжують контролювати північну та північно-західну частини міста, однак основні сили з південно-східної Костянтинівки нещодавно відвели на східний берег річки Кривий Торець.

Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Окремі українські підрозділи, як зазначає Машовець, і далі діють у центрі та на південному сході міста - аж до північної околиці Іванопілля.

Аналітики зауважили, що навіть у разі повного захоплення Костянтинівки проникнення та обмежені успіхи окупантів не дадуть армії РФ швидкого оперативного прориву ні проти решти фортечного поясу, ні проти Донецької області в цілому.

РФ планує захопити Слов'янськ за сценарієм Костянтинівки

Паралельно противник наростив удари по цілях у ближньому тилу за лінією фронту, щоб зламати українську логістику та підготувати ґрунт для наземних операцій у Слов'янську.

Росіяни готуються до захоплення двох великих міст: ISW назвав нову ціль ворога
Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Аналітики зауважили, що механіка таких ударів уже відпрацьована на іншому місті. Раніше авіабомби фактично розчищали шлях піхоті в Костянтинівці: забудова перетворювалася на руїни, які російські розвідгрупи використовували для укриття та маскування.

"Цей досвід противник, імовірно, переносить на Слов'янськ. Перед власне наступом на місто росіянам ще потрібно вирішити кілька тактичних завдань - зокрема захопити великі населені пункти на схід і південний схід від Слов'янська, серед них Рай-Олександрівка та Миколаївка з прилеглими районами", - йдеться у звіті аналітиків.

Які плани готує Росія на фронті восени

Главред писав, що за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною ціллю росіян залишається Слов'янсько-Краматорська агломерація, і задля цього ворог тисне одразу з кількох напрямків. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно українські військові змогли просунутися поблизу Слов’янська та контратакували на півночі Харківської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки, водночас найбільш складна ситуація складається в районі Часового Яру, де українське угруповання може опинитися під серйозним тиском у разі втрати флангів.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відвідали фронт. Вони поспілкувались з воїнами на Олександрівському напрямку.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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